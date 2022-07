Max Verstappen heeft zondag de Grand Prix van Hongarije gewonnen, nadat hij was gestart vanaf de tiende plaats. De WK-leider van Red Bull Racing werkte zich op indrukwekkende wijze naar voren, terwijl Ferrari opnieuw strategisch de mist in ging.

Lewis Hamilton werd tweede, voor zijn van poleposition vertrokken Mercedes-teamgenoot George Russell. Ferrari-coureur Carlos Sainz eindigde als vierde, voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. Charles Leclerc moest genoegen nemen met de zesde plaats. Zijn team Ferrari had wel de snelheid om te winnen, maar zoals wel vaker niet de beste strategie.

Verstappen komt door zijn overwinning op 258 punten. Leclerc staat met 178 punten nu 80 punten achter de Nederlander. Hij zag vooral de coureurs achter zich dichterbij komen. Pérez is met 173 punten nog altijd derde. Russell ging Sainz voorbij en staat nu vierde met 158 punten, 2 meer dan de Spanjaard.

De race ging onder dreigende weersvoorspellingen van start en eindigde ook met de nodige spetters, maar het regende nooit hard genoeg voor de coureurs om over te stappen naar de intermediatebanden.

Top tien GP Hongarije 1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. George Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Sergio Pérez (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

Verstappen had juiste strategie

Het Red Bull-team van Verstappen had wel de juiste strategie, met een start op de softbanden en daarna twee stops naar de mediums. Ferrari vergooide de winstkansen van Leclerc door hem twee keer de mediumbanden te laten gebruiken en hem te laten eindigen op de harde band.

De Monegask kreeg het hardste rubber niet aan de praat, terwijl op dat moment al duidelijk was dat dit andere coureurs ook niet was gelukt. Sainz koos er daarom voor om te eindigen op de rode band, maar moest daar te lang mee rijden om nog op het podium te kunnen komen. Ferrari haalde Leclerc uiteindelijk ook naar binnen voor een set softs, omdat hij op de harde banden echt niet vooruitkwam.

Hamilton deed hetzelfde als Sainz, maar kon veel later naar de rode band. Daardoor had de zevenvoudig wereldkampioen het tempo om zich in de slotfase naar de tweede plaats te rijden, waarbij hij onder anderen teamgenoot Russell voorbijging. Die had dezelfde strategie als Verstappen, maar niet hetzelfde tempo als de Nederlander.

90 Verstappen spint na inhaalctie

Klein foutje Verstappen kost hem niets

Verstappen maakte nog wel een klein foutje tijdens zijn opmars, door te spinnen nadat hij net Leclerc voorbij was gegaan. Daar herstelde de Limburger zich snel van, waarna hij de op harde banden worstelende Leclerc weer passeerde en gecontroleerd naar de zege reed.

De Formule 1 gaat na de race in Hongarije drie weken met zomerstop, waarbij de fabrieken twee weken helemaal dicht moeten blijven. De volgende Grand Prix is op 28 augustus in het Belgische Spa-Francorchamps.