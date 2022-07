Red Bull-topman Helmut Marko probeert Sergio Pérez op scherp te zetten in de aanloop naar de Hongaarse Grand Prix van zondagmiddag. Volgens de invloedrijke adviseur haalt de 32-jarige Mexicaan zeker niet het maximale uit de RB18.

Pérez kwalificeerde zich zaterdag slechts als elfde voor de race op de Hungaroring. Volgens Marko past dat resultaat in een patroon: de Mexicaan zit volgens hem momenteel "veel te ver achter Max Verstappen".

"Hij had het tijdens de trainingen al lastig. We moeten maar eens om de tafel gaan zitten. De zomerstop is nog niet begonnen, maar hij lijkt al in de vakantiemodus te zitten", liet een zeer kritische Marko optekenen in gesprek met het Duitse Sky Sport.

"Als je in de eerste vrije training een seconde trager dan Verstappen bent, dan kun je dat niet meer goedmaken. Dat zagen we vorig jaar in enkele races ook. Destijds konden we dat nog ombuigen, hopelijk krijgen we dat deze keer ook voor elkaar."

Horner voorspelt drukke race voor Red Bull

Niet alleen Pérez, maar ook Verstappen is zondagmiddag tot een inhaalrace veroordeeld in Hongarije. Als gevolg van een motorprobleem start de wereldkampioen als tiende. Volgens teambaas Christian Horner zou Verstappen zich anders "minimaal als vierde hebben gekwalificeerd".

"En we hadden zeker een kans op de eerste startrij gehad", aldus Horner in gesprek met Sky Sport. "Gelukkig gebeurde het zaterdag en niet zondag. We staan tiende en elfde op de grid, het zal dus een drukke race worden."

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur. WK-leider Verstappen koestert een voorsprong van maar liefst 63 punten op eerste achtervolger Charles Leclerc van Ferrari. Pérez staat derde met zeventig punten minder dan de Nederlander.