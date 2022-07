Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi zegt dat hij online veel doodsbedreigingen ontving na zijn cruciale rol in de laatste race van vorig seizoen. Max Verstappen werd toen in de finale in Abu Dhabi wereldkampioen.

"Er waren enkele donkere dagen. En zeker weten, ik voelde mij de meest gehate man ter wereld. Ik ontving doodsbedreigingen, mensen zeiden dat ze achter mij en mijn familie aan zouden komen", zegt Masi tegen mediabedrijf News Corp.

"De berichten die ik via Facebook kreeg, waren schokkend. Ze waren racistisch, gewelddadig, bruut. Ik ben overal voor uitgemaakt. En ze bleven maar komen. Niet alleen via Facebook, maar ook via LinkedIn, wat een professioneel en zakelijk platform hoort te zijn."

De uit Sydney afkomstige Masi nam het stokje over van de ervaren Charlie Whiting, toen die vlak voor aanvang van het seizoen 2019 plotseling overleed. Sindsdien was de 44-jarige functionaris wedstrijdleider. Dat hield in dat hij over onder meer het wel of niet inzetten van de safetycar ging.

Masi werd na onderzoek op non-actief gesteld

Een besluit van Masi tijdens de slotrace van het afgelopen Formule 1-seizoen speelde een cruciale rol in de eerste wereldtitel van Verstappen. De wedstrijdleider haalde de safetycar tot ontsteltenis van Mercedes een ronde voor het einde binnen. Daarna kreeg Verstappen de kans om leider Lewis Hamilton op verse banden in te halen.

Na een onderzoek van de FIA en een door Mercedes aangevoerd politiek spel achter de schermen werd Masi op non-actief gesteld. Bij de Formule 1 namen Niels Wittich en Eduardo Freitas het stokje over.

Eerder deze maand werd bekend dat Masi definitief vertrekt bij de FIA. Volgens de internationale autosportfederatie wil de Australiër dichter bij zijn familie zijn en is hij op zoek naar nieuwe uitdagingen.