Lewis Hamilton kijkt met gemengde gevoelens terug op de kwalificatie voor de Hongaarse Grand Prix. Zijn teammaat George Russell veroverde zaterdag poleposition, wat aantoont dat Mercedes op de weg terug is. Zelf moet Hamilton echter met de zevende plaats op de startgrid genoegen nemen.

"Mijn felicitaties gaan uit naar George, het is een ongelooflijk gevoel als je voor het eerst poleposition pakt", zegt de zevenvoudig wereldkampioen tegen Motorsport. "Voor ons als team is dit ook enorm belangrijk. We hebben geen idee waar onze snelheid plotseling vandaan komt, maar positief is het wel."

Hamilton kon als gevolg van een DRS-probleem niet meedoen in de bovenste regionen. "Of het mogelijk was geweest om als Mercedes de volledige eerste startrij te bezetten? Zeker. Het is daarom frustrerend dat ik niet kon knokken om daar te staan, maar er komen nog meerdere kansen aan."

Na de weinig hoopgevende vrije trainingen kwam de pole van Russell als een grote verrassing. "Het was een verschil van dag en nacht", aldus Hamilton over de snelheid. "Er is 's nachts door iedereen keihard doorgewerkt. Ik heb nog geen idee hoe we in de race zullen presteren. Vrijdag waren we erg langzaam, maar misschien hebben we nu opeens iets gevonden. Als dat voor ons beiden geldt, kunnen we echt aanvallen."

Hamilton staat zesde in strijd om wereldtitel

In de WK-stand neemt Hamilton na 12 van de 22 Grands Prix de zesde plaats in met 127 punten. Russell bezit er zestien meer en staat daarmee vijfde. Afgelopen weekeinde noteerde eerstgenoemde met zijn tweede plaats in Frankrijk zijn beste prestatie van dit seizoen.

De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur. Vorig jaar reed Esteban Ocon verrassend naar de zege op de Hungaroring.