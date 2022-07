Carlos Sainz (tweede) en Charles Leclerc (derde) baalden zaterdag flink na hun kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. Beide Ferrari-coureurs hadden mede door motorproblemen bij Max Verstappen de poleposition voor het grijpen, maar het duo werd geklopt door Mercedes-coureur George Russell.

"Ik ben totaal niet tevreden", zei de 27-jarige Sainz, die dus nog wel sneller was dan teamgenoot Leclerc. "Ik had het gevoel dat ik niet een makkelijke, maar wel een overtuigende pole zou pakken. Helaas was de auto moeilijk te besturen en ging het niet zoals ik wil."

Ferrari was het Grand Prix-weekend in Hongarije nog voortvarend begonnen en was vrijdag tijdens de vrije trainingen zowel over één als over meerdere rondes verreweg het snelst. Een dag later werden Sainz en Leclerc geklopt door Russell, die zijn eerste poleposition pakte.

"Toen ik over de finish kwam wist ik dat het niet genoeg was voor pole, maar om eerlijk te zijn was ik wel een beetje verrast dat juist George sneller was", vertelde Sainz. "Hij heeft echt geweldig werk geleverd."

Leclerc: 'Iets voelde niet goed in Q3'

Leclerc had in de laatste kwalificatiesessie het gevoel dat hij een probleem had aan zijn auto. "Er voelde iets niet goed in Q3", vertelde de Monegask. "Op het ene moment had ik veel grip en op het andere moment had ik juist helemaal geen grip. Het was voor mij zelfs moeilijk om een ronde te rijden die simpelweg oké was. Het is vandaag een stuk kouder dan gisteren. Misschien hadden we daar beter op moeten anticiperen."

Ondanks het mislopen van poleposition kijkt Leclerc met vertrouwen uit naar de race. "Met dank aan onze racesnelheid zou het toch goed moeten komen", zei de nummer twee uit de WK-stand.

"En zo slecht is het natuurlijk ook allemaal weer niet, maar het doel is altijd om de race te winnen en dan is het beter om op pole te staan. Vanaf de derde plek is dat trouwens nog steeds goed mogelijk, dus ik ga alles geven."

Verstappen kwam door zijn motorproblemen niet verder dan de tiende plek op de Hungaroring. De Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, begint zondag om 15.00 uur.