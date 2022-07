George Russell was zaterdag zelf ook verrast door in Hongarije voor het eerst in zijn loopbaan poleposition te veroveren. De Brit troefde in Boedapest Ferrari-coureurs Carlos Sainz (tweede) en Charles Leclerc (derde) af in de kwalificatie.

"Ik heb zelf ook geen idee waar dit vandaan kwam", vertelde Russell in de paddock van het Hongaarse circuit. "In de eerste bocht was ik een tiende sneller en in de tweede bocht was ik in totaal drie tienden sneller. Daarna kwam ik in een heerlijke flow terecht. Voor ik het wist was ik bijna zeven tienden rapper dan mijn eerdere tijd en had ik poleposition."

De 24-jarige Russell had een "onbeschrijfelijk goed gevoel" toen hij over de finish kwam en over de boordradio hoorde dat hij zijn eerste pole had gescoord. Dat kwam mede doordat hij vrijdag nog een zeer moeizame trainingsdag beleefde.

"Eigenlijk was het gisteren gewoon onze slechtste vrijdag van het hele seizoen", vervolgde hij. "We hebben ons goed achter de oren moeten krabben en het moraal binnen het team was laag. We waren ook een beetje verward, aangezien we het gevoel hadden dat we juist progressie aan het maken waren. Het team heeft daarna precies de juiste dingen aangepast en nu staan we hier."

'Morgen is alles mogelijk'

Russell heeft er vertrouwen in dat hij zijn poleposition zondag kan omzetten in zijn eerste overwinning. "Vanaf deze plek is alles mogelijk", zei de voormalig Formule 2-kampioen, die dit jaar debuteert bij Mercedes.

"Door de wisselende omstandigheden is het bovendien een vraagteken hoe de banden zich gaan houden. Het is ook nog afwachten wat het weer gaat doen. Tegelijkertijd heb ik natuurlijk wel twee Ferrari's om me heen staan. Het zal niet makkelijk worden, maar ik ga mijn best doen om die twee achter me te houden."

Voor Max Verstappen verliep de kwalificatie zeer teleurstellend. De Nederlandse WK-leider moest door een motorprobleem genoegen nemen met de tiende plek, één positie hoger dan teamgenoot Sergio Pérez. De Grand Prix van Hongarije begint zondag om 15.00 uur.