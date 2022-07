Max Verstappen was zaterdag in Boedapest bijzonder teleurgesteld na zijn moeizame kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. De Nederlander eindigde door een motorprobleem als tiende.

"Er zullen altijd weekenden zijn waarin je niet het snelst bent en punten gaat verliezen", vertelde de 24-jarige Verstappen in de paddock van de Hungaroring. "Maar we hadden vandaag gewoon een heel goede auto. Dan moeten we gewoon als eerste, tweede of derde eindigen en niet zoals nu als tiende."

Verstappen merkte dat hij opeens vermogen tekortkwam toen hij bij zijn tweede run de pits uitreed. "We probeerden het op te lossen, maar helemaal niets werkte", zei de Nederlander, die nog niet precies wist wat het probleem was.

"Maar waarschijnlijk is het iets kleins. We hoeven waarschijnlijk ook geen penalty te incasseren. En voor een tactische penalty zou ik het zonde vinden om die hier op te lopen, aangezien inhalen moeilijk is en je daarom niet helemaal achteraan wil starten."

Ondanks zijn teleurstellende kwalificatie begint Verstappen nog wel voor teamgenoot Sergio Pérez aan de Grand Prix van Hongarije. De Mexicaan strandde in het tweede deel van de kwalificatie en eindigde op de elfde positie.

'George heeft me goed geholpen'

George Russell pakte in zijn Mercedes verrassend poleposition op de Hungaroring. Het was voor de 24-jarige Brit, die dit seizoen debuteert bij Mercedes, zijn eerste poleposition uit zijn loopbaan. Voor Mercedes was het bovendien de eerste pole van het seizoen.

Verstappen was stiekem wel blij dat Russell titelconcurrent Charles Leclerc (derde) achter zich had gehouden. "Hij heeft me wat dat betreft goed geholpen", vertelde de WK-leider met een knipoog. "Maar het is natuurlijk nog belangrijker dat hij me morgen helpt."

Red Bull Racing had zaterdag ten opzichte van de vrije trainingen op vrijdag een flinke stap gemaakt. "Daar was ik positief door verrast. We hebben gisteravond zowel in de fabriek als hier op het circuit alle data uitgebreid geanalyseerd, omdat we totaal niet tevreden waren. We hebben wat dingen aangepast, waardoor de auto vandaag een stuk beter te rijden was."

Achter Russell eindigde Ferrari-coureur Carlos Sainz op de tweede plek. De Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, begint zondag om 15.00 uur.