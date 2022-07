Nicholas Latifi heeft zaterdag verrassend de snelste tijd geklokt in de slottraining voor de Grand Prix van Hongarije. Max Verstappen reed de vierde tijd in de Red Bull op het kletsnatte asfalt van de Hungaroring. Charles Leclerc werd tweede in de Ferrari.

Voor de training van start ging in Hongarije begon het al hard te regenen in Boedapest, en dat ging door tot halverwege de training. Langdurig werden de beste tijden daarom gezet met de regenbanden. Leclerc was daarop lang de snelste, terwijl Verstappen het blauwe regenrubber helemaal niet probeerde en binnenbleef.

Pas in de slotfase droogde de baan echt op en kwam de intermediateband naar voren. De sessie werd nog even onderbroken door een schuiver van Sebastian Vettel, maar daarna werden er nog veel snelle tijden gezet. Latifi deed dat het beste, hij was zes tienden sneller dan Leclerc. Het was geen toevalstreffer van de Williams-coureur: zijn teammaat Alexander Albon reed namelijk de derde tijd, nog voor de vierde tijd van WK-leider Verstappen.

Latifi geldt normaal als achterhoedecoureur. De Canadees staat van de vaste rijders zelfs laatste in het de WK-stand en is dit seizoen nog puntloos gebleven. Eerder in het jaar was er sprake van dat Latifi, die vorig jaar nog ongewild een cruciale rol speelde in de eerste wereldtitel van Verstappen, het seizoen niet eens af ging maken.

Tijden derde training 1. Nicholas Latifi (Williams): 1.41,480

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,661

3. Alexander Albon (Williams): +0,901

4. Max Verstappen (Red Bull): +1,725

5. George Russell (Mercedes): +1,954

6. Fernando Alonso (Alpine): +2,090

7. Carlos Sainz (Ferrari): +2,109

8. Lando Norris (McLaren): +2,263

9. Sebastian Vettel (Aston Martin): +2,698

10. Kevin Magnussen (Haas): +3,175

Fraaie pirouette Leclerc blijft zonder schade

Verstappen zelf zag veel van zijn collega's de baan op gaan toen de lichten op groen gingen, maar bij Red Bull zagen ze daar geen heil in. Ook teammaat Sergio Pérez bleef droog in de pitbox. Veel schade werd er uiteindelijk niet gereden. Veel coureurs schoven wel even van de baan, vooral omdat het lang duurde voordat ze de intermediates echt aan de praat kregen. Onder anderen Leclerc maakte een fraaie pirouette, zonder zijn Ferrari te beschadigen.

Vettel was uiteindelijk de enige die in de bandenstapels kwam. De Duitser verloor in de bochtige middensector de controle door wielspin en schoof door het grind tegen de muur. Daarbij beschadigde hij het rechterachterwiel van zijn Aston Martin en ook zijn inventieve achtervleugel die het team dit weekend presenteerde. Daarvan staat in de pitbox nog wel een reserve-exemplaar, maar de klap op het achterwiel van zijn auto kan intern wel schade hebben opgeleverd aan bijvoorbeeld de versnellingsbak.

92 Rode vlag op Hungaroring na crash Vettel in derde vrije training

Kwalificatie waarschijnlijk ook onder natte omstandigheden

Of de baan in de kwalificatie ook zo nat is als in de training is nog de vraag. Er worden wel buien voorspeld later in de middag, dus de kans is groot dat er in ieder geval sprake is van natte omstandigheden. De kans op een mooie strijd voor poleposition met meerdere teams is daarom groot.

Zondag is de kans op buien een stuk kleiner. Uit de vrije trainingen op vrijdag bleek al dat Ferrari op een droge baan normaal gesproken favoriet is op de Hungaroring. De auto van Charles Leclerc en Carlos Sainz is al het hele seizoen het beste in het bochtenwerk, en daarvan zitten er heel veel in het circuit nabij Boedapest.