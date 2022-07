FINISH (Q1) - Sebastian Vettel strandt in Q1! De afzwaaiende Aston Martin-coureur komt niet verder dan de achttiende plek. Nicholas Latifi was in de derde training nog het snelst, maar eindigt in de kwalificatie als laatste. Max Verstappen gaat als vierde door naar Q2, beide Mercedes-coureurs zijn het snelst. De afvallers:



16. Yuki Tsunoda

17. Alexander Albon

18. Sebastian Vettel

19. Pierre Gasly

20. Nicholas Latifi