Max Verstappen denkt dat het moeilijk wordt om dit weekend in Boedapest het gat naar de Ferrari-coureurs te dichten. Charles Leclerc en Carlos Sainz waren vrijdag zowel over één ronde als over een langere afstand sneller dan de Nederlander van Red Bull.

"Het was een beetje verraderlijk vandaag, maar dat hadden we wel verwacht", vertelde Verstappen in de paddock van de Hungaroring. "We probeerden de goede balans te vinden tussen de hoge- en lagesnelheidsbochten. We hebben nog wel wat werk te verrichten."

De 24-jarige Verstappen had vooraf al gezegd dat Ferrari in zijn ogen de torenhoge favoriet is in Boedapest. De lay-out van de Hungaroring past volgens de Limburger perfect bij de sterke punten van de auto van de Italiaanse renstal.

"Ferrari heeft een voorsprong en het zal lastig worden om dat goed te maken", vervolgde Verstappen, die zaterdag mogelijk rekening moet houden met natte omstandigheden. "We zullen uiteraard proberen het gat zo goed mogelijk te dichten en houden in de gaten wat het weer gaat doen."

Volgens Weerplaza trekken er zaterdag fikse buien over de regio Boedapest, die mogelijk kunnen leiden tot wateroverlast. Zondag blijft het waarschijnlijk droog, maar wordt het ook een stuk koeler dan de afgelopen dagen.

Het Grand Prix-weekend in Hongarije wordt zaterdag om 13.00 uur vervolgd met de derde training. Om 16.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 15.00 uur begint de race.