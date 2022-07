Lewis Hamilton en George Russell hebben vrijdag na afloop van de vrije trainingen totaal anders gereageerd op hun moeizame vrijdag in Boedapest. De 37-jarige Hamilton zat er flink doorheen, terwijl zijn dertien jaar jongere teamgenoot bij Mercedes zich juist weinig zorgen maakte.

"Het was vandaag heel moeilijk om de auto onder controle te houden", zei Hamilton achter de pitbox van Mercedes. "En dat is gek, want in Frankrijk waren we nog behoorlijk sterk. Er is ook bijna niets veranderd aan de auto. We zijn heel erg afhankelijk van de circuits of we goed presteren of niet. Voor nu is het belangrijk dat we uitzoeken hoe we de auto aan het werk krijgen."

Hamilton moest op de Hungaroring tijdens de tweede training genoegen nemen met de elfde plek. De Brit gaf 1,1 seconde toe op de snelste tijd van Charles Leclerc. Max Verstappen eindigde als vierde, op ruim twee tienden van de Monegask.

De auto van Hamilton raakte in de slotfase beschadigd, maar volgens hem was dat niet de reden dat hij zoveel snelheid tekortkwam. "De auto lijkt gewoon niet te werken op deze baan. Ook de long run ging niet goed. Het wordt een zwaar weekend."

Russell: 'We probeerden wat dingen uit'

De reactie van Hamilton stond in schril contrast met de reactie van Russell, die het op de achtste plek iets beter deed dan zijn teamgenoot. Volgens de jongere Brit waren de trainingen van vrijdag minder belangrijk dan normaal, aangezien er zaterdag regen wordt voorspeld en het zondag een stuk koeler wordt.

"Daardoor zijn de data van vandaag niet echt relevant", vertelde Russell. "Om die reden hebben we er ook een soort testsessie van gemaakt en veel dingen uitgeprobeerd. Het ging inderdaad moeizaam, maar omdat we verschillende dingen hebben kunnen testen, was het wel productief. Morgen is een totaal nieuwe dag en beginnen we - zeker als de omstandigheden anders zijn - weer helemaal opnieuw."

Het Grand Prix-weekend in Hongarije wordt zaterdag om 13.00 uur vervolgd met de derde training. Om 16.00 uur staat de kwalificatie op het programma en zondag om 15.00 uur begint de race.