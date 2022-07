Charles Leclerc heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Hongarije de snelste tijd gereden. Max Verstappen reed in zijn Red Bull de vierde tijd. Naast Leclerc moest hij ook Lando Norris in de McLaren en Carlos Sainz in de tweede Ferrari voor zich dulden.

Leclerc klokte op de Hungaroring een tijd van 1.18,455 op de rode softbanden. Verstappen was 0,283 seconden langzamer, waarmee hij wel minder dan een tiende toegaf op Norris en Sainz.

Het tempo van Norris staat niet op zichzelf. Daniel Ricciardo klokte in de tweede McLaren de vijfde tijd op vier tienden van Leclerc. Het Britse team heeft tijdens de vorige Grand Prix in Frankrijk de nodige updates doorgevoerd.

De jarige Fernando Alonso (41) reed in de Alpine de zesde tijd, voor Sebastian Vettel in de Aston Martin. Dat team kwam met een flinke update naar Hongarije, onder meer bestaande uit een inventieve nieuwe achtervleugel.

Uitslag tweede vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.18,445

2. Lando Norris (McLaren) +0,217

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,231

4. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0,283

5. Daniel Ricciardo (McLaren) +0,427

6. Fernando Alonso (Alpine) +0,604

7. Sebastian Vettel (Aston Martin) +0,808

8. George Russell (Mercedes) +0,910

9. Sergio Pérez (Red Bull Racing) +0,952

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) +0,966

Pérez komt niet verder dan negende tijd

George Russell was met de achtste tijd de snelste Mercedes-coureur, gevolgd door Sergio Pérez in de tweede Red Bull. De teamgenoot van Verstappen beleefde in Frankrijk een moeizaam weekend en lijkt die trend in Hongarije enigszins door te zetten. Valtteri Bottas maakte in de Alfa Romeo de top tien compleet.

Tijdens de training waren de coureurs vooral bezig met long runs, om te kijken hoe de banden het op racetempo houden. Het is bijzonder warm in Hongarije met temperaturen boven de 30 graden en asfalt boven de 50 graden. Er waren weinig incidenten. Alleen Alexander Albon zorgde met een spin in zijn Williams voor een gele vlag.

Zaterdag staan de derde vrije training (13.00 uur) en de kwalificatie (16.00 uur) op het programma. De race op de Hungaroring begint zondag om 15.00 uur.