Carlos Sainz heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Hongarije de snelste tijd genoteerd. Max Verstappen klokte de tweede tijd, voor Charles Leclerc in de tweede Ferrari.

Zowel Verstappen als de twee Ferrari-coureurs reden alleen op de softbanden op de Hungaroring, met eerst een paar snelle ronden en daarna een kleine reeks op racetempo. Daar gebruikten ze alle drie twee sets voor

Halverwege had Leclerc nog de snelste tijd, maar nadat de toppers weer nieuwe banden kregen, klokte Sainz een 1.18,750. Daarmee was hij 0,130 seconden sneller dan Verstappen en krap drie tienden rapper dan zijn teamgenoot Leclerc.

Sergio Pérez volgde een zelfde programma als zijn teamgenoot, maar kwam niet verder dan de zesde tijd. De Mexicaan heeft last van hooikoorts en was op de boordradio luid niezend te horen.

De vierde tijd was voor Lando Norris in de McLaren, gevolgd door George Russell met de Mercedes. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton klokte de zevende rondetijd achter Pérez. Daniel Ricciardo reed de achtste tijd in de tweede McLaren, gevolgd door de Alpines van Esteban Ocon en Fernando Alonso.

Top tien eerste vrije training 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.18,750

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,130

3. Charles Leclerc (Ferrari): +0,289

4. Lando Norris (McLaren): +0,549

5. George Russell (Mercedes): +0,856

6. Sergio Pérez (Red Bull): +0,872

7. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,960

8. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,091

9. Esteban Ocon (Alpine): +1,598

10. Fernando Alonso (Alpine): +1,627

Updates bij Haas en Aston Martin

Tijdens de training gingen meerdere auto's met flinke updates de baan op. Haas introduceerde een flink verbeterde auto, die sterke gelijkenissen vertoont met de Ferrari. Aston Martin reed met een nieuwe achtervleugel die vermoedelijk de nodige stof zal doen opwaaien. De zijkanten van de vleugel hebben opstaande randen, die blijkbaar door de keuring van de FIA zijn gekomen.

Het was warm in Boedapest, met een buitentemperatuur van 33 graden. Het asfalt was ook heet, met een temperatuur van 52 graden. De komende dagen worden er in Hongarije meer regenbuien en koelere temperaturen verwacht.