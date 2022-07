Charles Leclerc is ook na zijn kostbare crash in de Grand Prix van Frankrijk niet van plan om zijn agressieve rijstijl aan te passen. De Ferrari-coureur, die vorige week in leidende positie van de baan schoot, vindt juist dat hij de auto steeds beter onder controle krijgt.

"Mijn rijstijl heeft me in de meeste races dit seizoen juist geholpen. Ik ga daar niks aan veranderen", zei de 24-jarige Leclerc donderdag tegen Sky Sports in Boedapest, waar komend weekend de Grand Prix van Hongarije op het programma staat.

Leclerc bewees zichzelf afgelopen zondag een slechte dienst op Circuit Paul Ricard. De Monegask verloor in bocht 11 opeens de controle over zijn auto en vloog in de bandenstapel, zonder dat daar enige technische problemen aan voorafgingen.

Extra wrang is dat Leclerc, die na afloop volledig door het stof ging, op het moment van zijn crash net meerdere aanvallen van Max Verstappen had afgeslagen. De Nederlander van Red Bull Racing wist de race te winnen en zijn voorsprong op Leclerc in de WK-stand naar 63 punten te vergroten.

100 Leclerc crasht vanaf leidende positie in GP van Frankrijk

'Voel dat ik steeds beter met de auto leer omgaan'

Het was niet de eerste keer dit seizoen dat Leclerc door een eigen fout WK-punten misliep. Bij de Grand Prix van Emilia-Romagna in april beschadigde hij zijn auto na een spin, waardoor hij een pitstop moest maken en terugviel in het veld. Leclerc moest uiteindelijk genoegen nemen met de zesde plek.

"Begin dit jaar had ik op sommige circuits moeite om goed in de auto te rijden, zoals in Miami. Maar over het algemeen ben ik me alleen maar comfortabeler gaan voelen. Ik wil ook juist kunnen blijven pushen, want het heeft me veel opgeleverd. Vorige week pushte ik alleen iets te veel", aldus Leclerc.

In de Grand Prix van Hongarije hoopt de nummer twee van de WK-stand zondag (15.00 uur) revanche te nemen voor zijn uitvalbeurt in Frankrijk. "Op papier is dit een Ferrari-baan, maar in de praktijk kan het soms anders uitvallen. Normaal gesproken zijn we de sterkste hier. De beste reactie na vorige week is om hier te winnen."