Max Verstappen vindt dat de afzwaaiende Sebastian Vettel een mooi uithangbord is geweest voor de Formule 1. De 35-jarige Duitser kondigde donderdag in Boedapest aan dat hij aan het eind van dit jaar met pensioen gaat.

"Hij heeft zoveel bereikt binnen deze sport, dat ik volledig kan begrijpen dat hij nu weggaat", vertelde Verstappen over Vettel, die bij Aston Martin nauwelijks nog competitief is, aan de vooravond van de Hongaarse Grand Prix.

"We hebben het natuurlijk wel een beetje kunnen zien aankomen. Iedereen wordt ouder en uiteindelijk moet ook iedereen een keer met pensioen. Maar hij heeft een geweldige loopbaan gehad en veel races en kampioenschappen gewonnen. Hij is een geweldige ambassadeur voor deze sport."

Vettel, die tussen 2010 en 2013 bij Red Bull Racing vier keer wereldkampioen werd, zei dat een van de hoofdredenen om te stoppen was dat hij meer tijd met familie wil doorbrengen.

"Nu is het voor hem belangrijk dat hij daarvan gaat genieten", vervolgde Verstappen. "Hij heeft zijn hele loopbaan hard gewerkt om de successen te behalen die hij heeft behaald. Het is logisch dat hij nu plezier aan andere dingen wil gaan beleven."

Verstappen niet bezig met WK-stand

De 24-jarige Verstappen begint aankomend weekend met maar liefst 63 punten voorsprong op nummer twee Charles Leclerc aan de laatste race voor de zomerstop. De regerend wereldkampioen wil nog niet veel weten van de gigantische marge die hij inmiddels heeft opgebouwd.

"Om eerlijk te zijn, boeien die punten me niet", antwoordde Verstappen stellig op de vraag of hij al kan beginnen met relaxen. "Ik kan niet relaxen, ik wil gewoon ieder weekend het snelst zijn. Het maakt me wat dat betreft niet uit dat ik dan nu zo'n grote voorsprong heb."

Het Grand Prix-weekend in Hongarije begint vrijdag om 14.00 uur met de eerste vrije training. De kwalificatie is zaterdag om 16.00 uur en zondag om 15.00 uur staat de race op het programma.