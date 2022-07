Sebastian Vettel debuteerde in 2007 voor BMW Sauber in de Formule 1 als vervanger van Robert Kubica. Hij kwalificeerde zich op de zevende plaats en eindigde op de achtste plek meteen in de punten. Met zijn negentien jaar was hij destijds de jongste coureur ooit die dat voor elkaar had gekregen.

Sebastian Vettel debuteerde in 2007 voor BMW Sauber in de Formule 1 als vervanger van Robert Kubica. Hij kwalificeerde zich op de zevende plaats en eindigde op de achtste plek meteen in de punten. Met zijn negentien jaar was hij destijds de jongste coureur ooit die dat voor elkaar had gekregen. Foto: Getty Images