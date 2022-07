Sebastian Vettel stopt eind 2022 met zijn Formule 1-loopbaan. Dat laat zijn team Aston Martin donderdag weten. De 35-jarige Duitser is al vijftien jaar actief in de koningsklasse van de autosport en won tot nu toe 53 Grands Prix.

Vettel beleeft momenteel een moeizaam seizoen bij Aston Martin, het team waarvoor hij sinds 2021 actief is. Eerder kwam hij uit voor Ferrari, Red Bull Racing en Toro Rosso.

Zijn grootste successen kende Vettel voor Red Bull. Met het huidige team van Max Verstappen pakte hij in 2010, 2011, 2012 en 2013 de rijderstitel. De coureur uit Heppenheim, die 53 overwinningen op zijn naam schreef, moet alleen Lewis Hamilton (103) en landgenoot Michael Schumacher (91) voor zich dulden.

"Het was een moeilijk besluit om te stoppen. En ik heb er lang over na moeten denken", zegt Vettel in een reactie. "Aan het einde van het jaar wil ik de tijd nemen om te bedenken wat ik hierna ga doen. Ik wil in ieder geval meer tijd met mijn gezin doorbrengen."

Vettel rest nog tien races in 2022. Momenteel neemt hij met vijftien punten de veertiende plaats in in de WK-stand. "Het is nu nog niet de tijd om afscheid te nemen, maar om mensen te bedanken. Vooral de fans. Zonder hun gepassioneerde steun zou de Formule 1 niet bestaan", aldus Vettel.

De Duitser is erg gesteld op zijn privéleven en leeft buiten de Formule 1 afgeschermd. Zijn vrouw en kinderen komen bijvoorbeeld nooit zichtbaar naar de circuits. Vettel bleef ook vrijwel zijn hele loopbaan weg van sociale media, tot hij donderdag plotseling een Instagram-account lanceerde. Dat werd vooral gebruikt om zijn afscheid aan te kondigen.

De loopbaan van Sebastian Vettel in cijfers Grands Prix: 289

Overwinningen: 53

Podiums: 122

Polepositions: 57

Punten: 3.076

Het werd nooit meer zo goed als bij Red Bull

Vettel was in veel opzichten de voorganger van Verstappen. Hij debuteerde weliswaar voor BMW in 2007, maar stond onder contract bij Red Bull. Vanaf de Hongaarse Grand Prix in 2007 zat de toen twintigjarige coureur in de Toro Rosso. Voor dat team reed Vettel anderhalf seizoen, met als absoluut hoogtepunt de zege op Monza in 2008. In 2009 kwam de logische stap naar het hoofdteam.

Daar boekte Vettel in 2009 de eerste overwinning voor Red Bull. Een jaar later pakte hij de eerste titel voor zichzelf en voor het team. Er volgden nog drie kampioenschappen, in seizoenen die de Duitser grotendeels domineerde. Zijn vingertje na weer een pole of weer een zege raakte berucht. Na een moeizamer seizoen 2014 stapte Vettel over naar Ferrari, om daar in de voetsporen van zijn grote idool Michael Schumacher te treden.

Sebastian Vettel viert zijn eerste wereldtitel voor Red Bull in 2010. Sebastian Vettel viert zijn eerste wereldtitel voor Red Bull in 2010. Foto: Getty Images

Eigen fouten deden reputatie geen goed

Bij Ferrari kwam de droom nooit echt uit. Vettel won wel races voor het team, maar bleek niet opgewassen tegen de ijzersterke combinatie Hamilton-Mercedes. Eigen fouten droegen daar ook aan bij, waardoor de reputatie van de viervoudig kampioen afbrokkelde. Zijn lot werd bezegeld door de komst van Charles Leclerc, die de 'Scuderia' al snel naar zich toetrok. Na het dramatisch verlopen seizoen 2020 zocht Vettel zijn heil bij Aston Martin.

Het Britse team is nog in opbouw en biedt Vettel zeker niet de mogelijkheid om zijn successen uit het verleden te evenaren. In 2022 was zijn beste resultaat een zesde plaats in Azerbeidzjan. Het podium is ver uit zicht, en Vettel wordt vaak al vroeg in de kwalificatie uitgeschakeld. De Duitser ziet de toekomst voor zijn team wel met vertrouwen tegemoet: "De resultaten zijn nu niet goed, maar alles is nu opgebouwd om de komende jaren op het allerhoogste niveau te racen", laat hij weten.

Zelf gaat Vettel als een van de succesvolste coureurs uit de geschiedenis genieten van zijn pensioen. Tijdens de laatste jaren van zijn loopbaan sprak hij zich al nadrukkelijk uit voor de strijd tegen klimaatverandering, mensenrechten en natuurbehoud. Het ligt voor de hand dat Vettel zich daar nog nadrukkelijker mee bezig gaat houden.