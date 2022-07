Ferrari weerspreekt dat het zondag de mist in is gegaan met de timing van de oproep aan Carlos Sainz om naar binnen te komen voor nieuwe banden. Volgens het team ontstond die indruk doordat berichten van de boordradio pas later binnenkomen bij de tv-kijkers.

Tot verbazing van velen kreeg Sainz zondag bij de Grand Prix van Frankrijk de boodschap "box, box" van de teamleiding te horen op het moment dat hij in een fel gevecht verwikkeld was met Red Bull-coureur Sergio Pérez. "Niet nu!", reageerde Sainz geïrriteerd.

"De wijze waarop tv-producers de data naar de kijkers sturen heeft een vertraging", legt Iñaki Rueda, verantwoordelijk voor de strategie bij Ferrari, dinsdag uit. "In dit geval waren Pérez en Carlos aan het vechten in ronde 41. We zagen dat Carlos hem niet zou kunnen inhalen op het rechte stuk."

Daarom werd besloten Sainz in bocht tien naar binnen te roepen, legt Rueda uit. "Maar voor mensen die live naar de tv keken kwam die oproep pas binnen in bocht vijftien, toen hij de ingang van de pitsstraat al voorbij was. Hij kon dus niet eens meer naar binnen, dus die call zou op dat moment onzinnig zijn geweest."

85 Samenvatting: Verstappen wint Grand Prix van Frankrijk

'Was lastig om op mediums race uit te rijden'

Sainz was op het Circuit Paul Ricard vanaf de laatste startrij begonnen, omdat hij een volledig nieuwe motor had gekregen. De Spanjaard begon daarna aan een indrukwekkende opmars en lag even op koers voor een podiumplaats, totdat hij naar binnen werd geroepen voor een extra pitstop.

"Na de safetycar waren wij de enige auto op de mediumbanden, terwijl de concurrentie op harde banden reed", vervolgt Rueda. "We wisten dat het lastig zou worden om op die banden de race uit te rijden. We zouden ongeveer tien ronden tekort zijn gekomen."

Bovendien moest Sainz nog een tijdstraf van vijf seconden inlossen voor een 'unsafe release' bij zijn eerste pitstop. "Hij had nooit een gat van vijf seconden met Pérez en George Russell kunnen slaan. Ook daarom besloten we hem naar binnen te halen, zodat hij nog een extra punt zou kunnen pakken voor de snelste raceronde."

Sainz pakte dat extra punt en finishte uiteindelijk als vijfde. Zijn teamgenoot Charles Leclerc viel uit in de door Max Verstappen gewonnen race.