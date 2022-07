Christian Horner is dolblij met de belangrijke slag van Max Verstappen in de Grand Prix van Frankrijk. De teambaas van Red Bull Racing zag de Nederlander zondag de race winnen en concurrent Charles Leclerc uitvallen.

Het resultaat op het circuit van Paul Ricard betekent dat Verstappen in de WK-stand nu een voorsprong van 63 punten heeft ten opzichte van zijn titelconcurrent van Ferrari. Die dominantie verrast Horner.

"Acht overwinningen, twee sprintzeges en zo'n grote voorsprong in het kampioenschap. Had je me voor Kerst verteld dat we dat konden bereiken met de grootste reglementaire verandering in veertig jaar én met de energie die we in het kampioenschap van vorig jaar hebben gestoken, dan had dat mijn stoutste dromen overtroffen", aldus Horner tegenover Motorsport.com.

Volgens de 48-jarige Brit zegt de dominantie veel over Red Bull. "Het is echt tekenend voor de vastberadenheid, de toewijding en het harde werk achter de schermen in de fabriek."

"We zien dit jaar een zeer competitief Ferrari en we zien dat Mercedes momentum opbouwt. Maar als je bedenkt dat wij als laatste team de focus volledig naar dit jaar hebben gelegd, dan hebben we fenomenaal werk geleverd."

85 Samenvatting: Verstappen wint Grand Prix van Frankrijk

Horner had meer bandenslijtage verwacht

Voorafgaand aan de race in Frankrijk werd bij Red Bull getwijfeld tussen één of twee pitstops voor Verstappen. Horner is blij dat tijdens de wedstrijd de juiste strategische keuze werd gemaakt.

"Eerlijk gezegd was de bandenslijtage minder dan we voor de race verwachtten. Voor de race neigden we naar twee stops, maar in de loop van de race gingen we steeds meer richting één stop. In ronde 16 haalden we de trekker over, omdat we een stukje vrije baan zagen waar we Max in konden krijgen."

"Een halve ronde later had hij de positie op de baan en vanaf dat moment was het een kwestie van de banden netjes inrijden. Twee ronden erna crashte Charles en iedereen kreeg onder die safetycar een gratis pitstop. We hadden geluk dat we net genoeg voorsprong hadden op beide Mercedessen."

Komend weekend staat in Hongarije de volgende Formule 1-race op het programma, waarna het zomerstop is. Vanaf eind augustus volgen nog negen Grands Prix.