Lewis Hamilton kon zondag zijn drinksysteem niet gebruiken tijdens de bloedhete Grand Prix van Frankrijk. Desondanks eindigde de zevenvoudig wereldkampioen op de tweede plek, waarmee hij zijn beste resultaat van het seizoen boekte.

De 37-jarige Hamilton kwam er in de twintigste ronde achter dat hij door een storing niet kon drinken. "Ik drink sowieso al weinig tijdens een race en gelukkig had ik van tevoren veel gedronken", vertelde de Mercedes-coureur tijdens de persconferentie.

"Er kwam geen water uit toen ik op het knopje drukte. Ik heb er al eens eerder last van gehad, al waren de omstandigheden toen wel anders. Eigenlijk was dit de eerste keer dit jaar dat ik tijdens een race wat wilde drinken en juist nu kwam er niets uit. Het is niet heel erg, ik heb direct na afloop weer veel gedronken."

Hamilton reed een sterke race op Paul Ricard en moest alleen winnaar Max Verstappen voor zich dulden. "Dit resultaat laat zien dat we vooruitgang boeken, al gaat het te ver om te zeggen dat we het gat echt aan het dichten zijn", vervolgde Hamilton, die in Frankrijk zijn driehonderdste Grand Prix uit zijn loopbaan reed.

"Ik was eerst niet zo met die mijlpaal bezig, maar vanmorgen werd ik wakker en begon ik het me opeens te realiseren. Ik dacht aan iedereen die me geholpen heeft om dit alles te bereiken, dat zijn er te veel om op te noemen. Ik ben ze allemaal even dankbaar."