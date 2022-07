Charles Leclerc is zondag na afloop van de Grand Prix van Frankrijk diep door het stof gegaan. Volgens de 24-jarige Monegask was het volledig aan hemzelf te wijten dat zijn race eindigde met een crash.

"Het was volledig mijn fout", erkende Leclerc bij Sky Sports. "Ik heb al eerder gezegd dat ik dit seizoen voor het eerst op het allerhoogste niveau moet presteren. Niet eerder heb ik materiaal gehad waarmee ik om de titel kan strijden."

"Alleen als ik dit soort fouten blijf maken, is het voor mij zinloos om op dit niveau actief te blijven en hoor ik hier niet thuis. Ik verlies veel te veel punten. In Imola waren het er 7 en hier zijn het er 25. Ik weet namelijk zeker dat we vandaag de snelste auto hadden."

Leclerc reed aan de leiding van de race toen hij vlak voor zijn eerste pitstop van de baan gleed en in de bandenstapel eindigde. In de rondes daarvoor had hij verschillende aanvallen van de uiteindelijke winnaar Max Verstappen afgeslagen.

Door zijn uitvalbeurt heeft Leclerc liefst 63 punten achterstand op Verstappen. "Als we aan het eind van het seizoen 32 punten tekortkomen voor de titel, weten we wat het verschil heeft gemaakt. Dit is onacceptabel van mezelf. Ik moet ervoor zorgen dat ik dit soort fouten niet meer maak."

100 Leclerc crasht vanaf leidende positie in GP van Frankrijk

Binotto: 'Kunnen ons dit soort fouten niet permitteren'

Ook Ferrari-teambaas Mattia Binotto legde de verantwoordelijkheid voor de crash volledig bij Leclerc. "Het was een rijdersfout", zei de Italiaan. "En het moge duidelijk zijn dat we ons dit soort fouten niet kunnen permitteren."

Tegelijkertijd probeerde Binotto positief te blijven. "We moeten onszelf blijven verbeteren en hier lering uit trekken. Als we uitzoomen zien we dat we op alle vlakken progressie boeken. Vandaag was onze auto opnieuw razendsnel. We moeten ons herpakken en vol goede moed naar Hongarije vertrekken."

Leclerc krijgt volgende week al de kans om zich te revancheren als in Boedapest de Grand Prix van Hongarije op het programma staat. De race op de Hungaroring is de laatste Grand Prix voor de zomerstop.