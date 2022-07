Sergio Pérez was na afloop van de Franse Grand Prix niet te spreken over een inhaalpoging van George Russell. In een fel duel tegen het einde van de race dook de Mercedes-coureur aan de binnenkant op bij de Mexicaan.

Pérez sneed daarna de chicane af, naar eigen zeggen om uitvalbeurten te vermijden. "Als ik dat niet doe dan is het voor ons allebei einde race", klaagde de Red Bull-coureur na de race op het Circuit Paul Ricard.

"Hij ging er gewoon voor, terwijl ik er duidelijk nog voor zat. Hij was zichtbaar de controle kwijt, dus ik moest wel ingrijpen", blikte de teamgenoot van Max Verstappen terug op het duel.

De wedstrijdleiding keek wel even kort naar het incident, maar vond al snel dat verder onderzoek niet nodig was. Daar kan Pérez wel mee leven. "Er was ook niet zo veel om naar te kijken. George ging ervoor en ik moest daarnaar handelen."

Verwarring door VSC-systeem

Terwijl het duel nog gaande was, viel Zhou Guanyu uit naast de baan. Dat leverde een virtual safetycar op. Toen die eindigde, ging Russell meteen voorbij Pérez. Volgens Pérez was er iets mis met het systeem dat hem moest vertellen dat er weer geracet mocht worden.

"Ik kreeg van de engineer wel te horen dat de virtual safetycar ging eindigen, maar ik zag zelf op mijn scherm dat het vanaf bocht 9 al was beëindigd, terwijl het pas in bocht 12 was", legde hij uit.

Matig weekend voor Pérez

Pérez moest daarna genoegen nemen met de vierde plaats, in een weekend waarin hij sowieso wat snelheid miste ten opzichte van zijn winnende teammaat Verstappen.

"Het is nu zaak om uit te zoeken hoe dat komt, en het te herstellen", stelde de Mexicaan. Over een week mag hij weer aan de slag, in de Grand Prix van Hongarije. "Hopelijk heb ik mijn snelheid daar weer terug."