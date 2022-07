Max Verstappen blikte zondagmiddag vanzelfsprekend met een goed gevoel terug op de Grand Prix van Frankrijk. Door het uitvallen van Charles Leclerc deed de wereldkampioen extreem goede zaken in de titelstrijd.

"Hopelijk is alles goed met hem", zo toonde Verstappen in een eerste reactie zijn medeleven. "Ik reed daarna mijn eigen race, maar moest wel goed op de banden letten."

Verstappen vindt het niet jammer dat de Formule 1-fans door het uitvallen van Leclerc geen spannende race te zien kregen. "Voor mij is het heel simpel: ik probeer altijd zoveel mogelijk punten te veroveren. In dat opzicht was het een erg goede dag. Natuurlijk hebben we wat betreft de snelheid over één ronde nog veel werk te verrichten."

Aan het begin van de race zette Verstappen de van pole gestarte Leclerc stevig onder druk. "De snelheid was goed in die fase, maar ik kon helaas zelden voor een inhaalactie gaan. We moesten kalm blijven, ook omdat de banden snel oververhit raakten. We besloten wat eerder de pits in te gaan en daarna weet je het nooit."

Verstappen heeft 233 punten na twaalf races, liefst 63 meer dan Leclerc. Sergio Pérez bezet de derde plaats met 163 punten.

Verstappen evenaart legendarische Stewart

Verstappen heeft nu 27 Grands Prix op zijn naam geschreven, waarmee hij samen met de legendarische Jackie Stewart de achtste plaats bezet op de lijst van coureurs met de meeste overwinningen.

Het volgende mogelijke 'slachtoffer' van Verstappen is Nigel Mansell, die 31 keer zegevierde. Recordhouder Lewis Hamilton triomfeerde in 103 Grands Prix.