Max Verstappen heeft zondag op het Circuit Paul Ricard een fraaie slag geslagen in de jacht op zijn tweede wereldtitel. De Red Bull-coureur won zelf de onder bloedhete omstandigheden verreden Franse Grand Prix, terwijl zijn grootste concurrent Charles Leclerc uitviel.

De tweede plaats ging naar Lewis Hamilton, die in zijn Mercedes voor de driehonderste keer een Grand Prix reed. George Russell maakte met een derde plaats het feest voor zijn team compleet. Het was voor het eerst dit seizoen dat er twee Mercedes-coureurs op het podium staan.

Met zijn zevende overwinning van het seizoen komt Verstappen op 233 punten, en een riante voorsprong van 63 punten op Leclerc. Die blijft wel tweede, maar ziet onder meer Sergio Pérez weer naderbij komen. De Mexicaan kwam met zijn vierde plaats op 163 punten.

Carlos Sainz werd na een start achteraan en een late pitstop vijfde, voor Fernando Alonso in de Alpine.

Charles Leclerc in de bandenstapels Charles Leclerc in de bandenstapels Foto: ViaPlay

Leclercs winstkansen eindigen met een harde klap

Met een harde plof in de bandenstapels van het Circuit Paul Ricard kwam er einde aan de overwinningskansen van de Ferrari-coureur. De Monegask, populair bij het Franse publiek, lag aan de leiding toen het noodlot toesloeg.

Leclerc had net een langdurige aanval van Verstappen afgeslagen. Die kon de van pole vertrokken Ferrari niet verschalken, ondanks een surplus aan topsnelheid. De Nederlander zocht daarom maar de pits op, voor een relatief vroege stop in de dertiende ronde.

Ferrari hield Leclerc nog een tijdje buiten, waarna het misging. In bocht 11 brak de achterkant van zijn auto uit, waarna hij voorwaarts in de bandenstapels spinde. "Noooooo", schreeuwde Leclerc vol frustratie. Hij stelde daarvoor dat zijn gaspedaal bleef hangen, maar later stelde hij zelf een fout te hebben gemaakt.

100 Leclerc crasht vanaf leidende positie in GP van Frankrijk

Verstappen erft de leiding

De safetycar kwam de baan op, wat veel coureurs de kans gaf om te stoppen. De beide Mercedes-coureurs doken naar binnen, net als Pérez en de van achteraan vertrokken Sainz. Die was vertrokken op de harde banden, en ging naar de mediums. Bij het wegrijden liet zijn team hem ook nog vlak voor een Williams duiken, die flink in de remmen moest. Het kostte de Spanjaard een tijdstraf van vijf seconden.

Verstappen erfde de leiding en had het vanaf dat moment relatief makkelijk. Hamilton lag op de tweede plaats, maar kon geen bedreiging vormen voor zijn oude rivaal. De Limburger controleerde het gat en maakte zich op voor een lange rit naar de finish. Hamilton hoefde van achter ook van niemand wat te vrezen

Sainz, Pérez en Russell knokken om laatste podiumplaats

Sainz werkte zich wel langs Russell en Pérez, terwijl zijn team hem bestookte met allerlei vragen over de strategie. Uiteindelijk maakte de Spanjaard zijn tweede stop, voor een vers setje medium. Daarop zette hij later wel de snelste tijd,

Russell en Pérez kregen het ondertussen met elkaar aan de stok, waarbij de twee ook met elkaar in aanraking kwamen. De Brit en de Mexicaan gaven elkaar de schuld, terwijl de wedstrijdleiding besloot dat er geen onderzoek nodig was.

Na een korte onderbreking door de Virtual Safety Car, ging Russell Pérez alsnog voorbij. Het gebeurde allemaal ver achter Verstappen, die zorgeloos naar de zege reed.

De volgende Grand Prix is over een week op de Hungaroring in Boedapest.