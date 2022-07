Charles Leclerc is zondag tijdens de Grand Prix van Frankrijk in leidende positie uitgevallen. De Monegask had net een langdurige aanval van Max Verstappen afgeslagen, toen hij in bocht 11 de controle over zijn Ferrari verloor en in de bandenstapels klapte.

Verstappen had op dat moment al een pitstop gemaakt, terwijl Leclerc nog een paar ronden doorging. In bocht 11 brak de achterkant uit en spinde zijn Ferrari van de baan.

De Monegask schreeuwde hard van frustratie, maar kon verder ongedeerd uitstappen. Hij klaagde dat zijn gaspedaal bleef hangen, een probleem dat Leclerc in Oostenrijk ook al plaagde.

Verstappen nam de leiding over, omdat veel coureurs gebruikmaakten van de safetycarsituatie om een pitstop te maken. Lewis Hamilton kwam daardoor op de tweede plek terecht en Sergio Pérez op de derde positie.

Leclerc had al een achterstand van 38 punten op WK-leider Verstappen. Door de crash krijgen zijn kansen in de titelstrijd een nieuwe dreun.

De volgende Grand Prix is over een week in Boedapest, waar de Formule 1 de Hungaroring aandoet.