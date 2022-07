Verstappen vervolgt: "De auto was heel goed vandaag. Het was wel balen voor Charles. Ik hoop dat hij verder in orde is. Na zijn uitvalbeurt kon ik mijn eigen race rijden en goed voor mijn banden zorgen. Het was zaak dat ik maximaal zou scoren. Soms is het beter om uit een gevecht te blijven en af te wachten wat er later in de race gebeurt. Dat deed ik vandaag. We hebben nog wel wat werk te doen over één ronde, maar deze zege is natuurlijk heel welkom."