Red Bull-teambaas Christian Horner is positief gestemd over de kansen van Max Verstappen zondag in de Grand Prix van Frankrijk. Volgens de Brit moet de Nederlander Charles Leclerc succesvol kunnen inhalen als hij dicht genoeg in de buurt zit.

Leclerc pakte zaterdag met zijn Ferrari poleposition op Paul Ricard, voor Verstappen en Sergio Pérez. Maar Horner was al meer bezig met de zondag. "Ferrari was vandaag in het voordeel, maar onze auto's zijn wel flink anders afgesteld", benadrukte de Engelsman na de kwalificatie.

"Zij rijden met meer downforce en wij hebben wat kleinere vleugels. Het draait om morgen. Als alles goed loopt en we zitten dicht op Charles, dan moet het met onze topsnelheid mogelijk zijn om in te halen."

Sergio Pérez start zondag als derde, terwijl Leclercs teamgenoot Carlos Sainz door een reeks gridstraffen voor een nieuwe motor achteraan begint. Dat gaat Red Bull helpen, denkt Horner.

"Het is twee tegen een, dan ben je altijd in het voordeel. We kunnen het strategisch makkelijker spelen en dat speelt altijd een grote rol op deze baan. Het wordt belangrijk om de banden goed te houden."

'Overuren gedraaid voor beste afstelling'

Volgens Horner heeft het rubber het vooral zwaar in de lange doordraaiende bochten. "Dan heb ik het vooral over bocht elf en twaalf, maar ook de eerste sector van Paul Ricard."

De teambaas prees zijn Red Bull-team, dat de hele nacht van zaterdag op zondag op de fabriek in het Engelse Milton Keynes had doorgewerkt om een goede afstelling te vinden.

"Er zijn overuren gedraaid om ons de beste afstelling te geven, de simulator heeft zijn werk gedaan", zei Horner. "Uiteindelijk hebben we morgen de tweede en derde auto op de grid, en ik geloof echt dat we vanaf die plek wat kunnen doen in de race. Het wordt heet en winderig zondag, dus ik reken op een fascinerende strijd."