Charles Leclerc was zaterdag na afloop van de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk vol lof over teamgenoot Carlos Sainz. Mede dankzij een zogeheten tow van zijn Ferrari-teamgenoot troefde Leclerc Verstappen af in de strijd om poleposition.

"Het was een heel goede ronde", zei Leclerc op Circuit Paul Ricard. "Ik heb het hele weekend al moeite om een goede ronde te rijden, maar vandaag kreeg ik het precies op het juiste moment voor elkaar. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik hulp kreeg van Carlos. Het was geweldig teamwerk. Zonder Carlos zou het verschil veel kleiner zijn geweest."

Omdat Sainz voorafgaand aan de kwalificatie al wist dat hij zondag wegens gridstraffen achteraan moet starten, reed hij Q3 volledig in dienst van Leclerc. Bij beide pogingen van de Monegask werd Sainz als eerste de baan opgestuurd, zodat Leclerc op het rechte stuk naar zijn teamgenoot toe kon rijden en zo kon profiteren van een slipstream, de zogeheten tow.

Die strategie pakte voor Ferrari perfect uit. Leclerc was uiteindelijk ruim drie tienden sneller dan Verstappen, terwijl de Nederlander in de laatste vrije training juist nog flink rapper was dan de nummer twee uit de WK-stand. "Ik was in Q1 aangenaam verrast om te zien hoe goed onze snelheid was", vervolgde Leclerc.

"In de derde vrije training kwamen we nog flink tekort, dus we hebben goed werk geleverd. Deze pole voelt goed, maar tegelijkertijd is het voor ons moeilijk om te zeggen waar de Red Bulls precies staan."

35 Leclerc gebruikt slipstream van teamgenoot Sainz op weg naar pole

Sainz: 'Dit was heel het weekend al het plan'

Volgens Sainz had Ferrari het hele weekend al het plan om hem tijdens Q3 in dienst van Leclerc te laten rijden. "We hebben het in de trainingen niet geoefend, maar desondanks pakte het heel goed uit", zei de enkelvoudig Grand Prix-winnaar.

Desondanks baalt hij dat hij zondag achteraan moet starten. "Mijn rondetijden zijn al het hele weekend goed, maar helaas kan ik Charles morgen niet bijstaan in zijn strijd tegen Max. Toch heb ik er het volste vertrouwen in dat Charles kan winnen. Onze auto is nu op alle circuits heel sterk. We moeten zorgen dat we een goede start en de juiste strategie hebben."

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur. WK-leider Verstappen verdedigt een voorsprong van 38 punten op nummer twee Leclerc (208 om 170 punten). Sainz staat met 133 punten op de vierde plek.