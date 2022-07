Max Verstappen denkt niet dat het missen van een slipstream in de kwalificatie voor de Grand Prix van Frankrijk doorslaggevend is geweest voor poleposition. Charles Leclerc profiteerde zaterdag van een zogeheten tow van teamgenoot Carlos Sainz en hield mede daardoor Max Verstappen drie tienden achter zich.

"De tow van Ferrari heeft Leclerc geen drie tienden opgeleverd", concludeerde Verstappen, die zelf schuldbewust was na het mislopen van de pole, na afloop bij de persconferentie.

"Mijn laatste ronde was gewoon niet foutloos. Ik had twee momenten waarbij ik flink wat rondetijd verloor. We moeten analyseren hoe dat kwam en hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen."

Omdat Sainz voorafgaand aan de kwalificatie al wist dat hij zondag wegens gridstraffen achteraan moet starten op Paul Ricard, reed hij Q3 volledig in dienst van Leclerc. Bij beide pogingen van de Monegask werd Sainz als eerste de baan opgestuurd, zodat Leclerc op het rechte stuk naar zijn teamgenoot toe kon rijden en zo kon profiteren van een slipstream.

Volgens Verstappen heeft Ferrari dat spel slim gespeeld. "Zij konden dat ook doen omdat Sainz toch al achteraan moest starten", vervolgde de regerend wereldkampioen, die zijn teamgenoot Pérez als derde zag eindigen. "Wij hebben die tactiek niet overwogen."

35 Leclerc gebruikt slipstream van teamgenoot Sainz op weg naar pole

Verstappen heeft vertrouwen in sterke race

De 24-jarige Verstappen zag dat Ferrari op Paul Ricard simpelweg iets sneller was en richtte zijn vizier alvast op de race. "Het ging iets moeilijker dan ik had gehoopt, maar gelukkig weten we dat we een goede raceauto hebben", zei hij vol vertrouwen.

"We zijn heel snel op het rechte stuk, het zou mooi zijn als we dat in ons voordeel kunnen gebruiken. Morgen wordt het warmer en zijn de omstandigheden weer anders. Maar het is wel duidelijk dat Ferrari gewoon heel snel is."

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur. WK-leider Verstappen verdedigt een voorsprong van 38 punten op nummer twee Leclerc (208 om 170 punten).