Charles Leclerc begint de Grand Prix van Frankrijk zondag vanaf poleposition. Max Verstappen klokte de tweede tijd op het bloedhete Circuit Paul Ricard.

Leclerc klokte in zijn laatste poging een tijd van 1.30,872, en was daarmee drie tienden sneller dan de WK-leider. Sergio Pérez reed de derde tijd, ook omdat Sainz vooral bezig was met het helpen van zijn teamgenoot. In de voor Ferrari lastige tweede sector gaf hij de Monegask twee keer een fraaie slipstream.

De Spanjaard wist voorafgaan aan de kwalificatie al dat hij zondag achteraan start. Als gevolg van de brand in zijn Ferrari in Oostenrijk, heeft de Spanjaard zaterdag een volledig nieuwe motor gekregen. Dat was al zijn vierde van het seizoen, dus volgden er gridstraffen. Ook Kevin Magnussen krijgt een nieuwe Ferrari-motor, en begint zondag samen met Sainz op de laatste startrij.

Voor Leclerc was het de zestiende pole uit zijn loopbaan en al de zevende dit jaar. De Ferrari-coureur kijkt nog wel tegen een achterstand van 38 punten op Max Verstappen aan in het rijderskampioenschap.

Hamilton rijdt vierde tijd

De vierde startplaats is voor Lewis Hamilton in de Mercedes. De Brit gaf acht tienden van Leclerc. Lando Norris reed de vijfde tijd met zijn McLaren. Hij bleef zijn landgenoot George Russell in de tweede Mercedes net voor.

Fernando Alonso werd voor het thuispubliek van zijn Franse team Alpine zevende, voor Yuki Tsunoda in de AlphaTauri. Door de gridstraffen van Sainz en Magnussen begint Daniel Ricciardo zondag als negende. Esteban Ocon begint in de tweede Alpine van de tiende plaats.

Top tien kwalificatie 1. Charles Leclerc (Ferrari): 3.30,872

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,304

3. Sergio Pérez (Red Bull): +0,463

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,893

5. Lando Norris (McLaren): +1,160

6. George Russell (Mercedes): +1,259

7. Fernando Alonso (Alpine): +1,680

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,908

9. Carlos Sainz (Ferrari: geen tijd

10. Kevin Magnussen (geen tijd)

Hete omstandigheden in Paul Ricard

In het eerste deel van de kwalificatie ging het mis voor Mick Schumacher. De Duitser reed zich op het allerlaatste moment veilig voor Q2, maar bleek de tracklimits te hebben overschreden. Daardoor was de Haas-coureur met een negentiende tijd alsnog snel klaar.

Het Grand Prix-weekend in Frankrijk wordt onder hete omstandigheden afgewerkt. Zaterdag was het gedurende de kwalificatie al 30 graden celsius, met een baantemperatuur van 56 graden. De verwachting is dat het zondag nog iets warmer wordt.

De Grand Prix van Frankrijk begint zondag om 15.00 uur.