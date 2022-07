Carlos Sainz start de Grand Prix van Frankrijk zondag achteraan de grid. De Spanjaard heeft voor de derde vrije training een volledig nieuwe motor gekregen. Het is het gevolg van de brand in zijn Ferrari in Oostenrijk.

Sainz viel op de Red Bull Ring uit, nadat het flink was misgegaan onder zijn motorkap. Al brandend zette hij de Ferrari aan de kant, waar het vuur nog even woedde en veel schade wist aan te richten.

De Ferrari-coureur zat met zijn meeste motoronderdelen al aan de limiet. Alle onderdelen werden vervangen in zijn auto, waardoor hij weer een volledig verse krachtbron heeft.

Volgens de coureur uit Madrid was Ferrari voor de vrije trainingen nog in overleg over het juiste moment om de aanpassingen door te voeren. Hij had de nieuwe motor hoe dan ook een keer nodig.

Op Circuit Paul Ricard is het een stuk makkelijker inhalen dan volgende week op de Hungaroring in Hongarije, dus daarom is er voor Frankrijk gekozen.

Sainz staat momenteel vierde in het kampioenschap, op 75 punten van WK-leider Max Verstappen.