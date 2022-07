Max Verstappen heeft zaterdag in de slottraining voor de Franse Grand Prix de beste tijd op de klokken gezet. De WK-leider was op het Circuit Paul Ricard sneller dan de Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc.

Verstappen reed eerst lang rond op de mediumbanden, waarmee hij al een goede tijd had gezet. Daar ging Sainz wel onderdoor op soft, maar Leclerc niet. De Monegask verprutste zijn tweede rondje op de rode banden, en in een derde poging was het rubber van de Ferrari-coureur op.

Toen Verstappen alsnog ook op softbanden de baan op kwam, was de Limburger meteen snel. Hij klokte een tijd van 1.32,272, wat drie tienden sneller was dan Sainz en zes tienden sneller dan Leclerc.

Sainz weet al dat hij zondag achteraan moet starten. Als gevolg van zijn motorproblemen in Oostenrijk heeft de Spanjaard een compleet nieuwe krachtbron achterin zijn Ferrari gekregen.

De vierde tijd werd gereden door Lewis Hamilton in de Mercedes. De Brit moest bijna een seconde toegeven op Verstappen. Sergio Pérez klokte de vijfde tijd. De Mexicaan was ruim een seconde langzamer dan teamgenoot Verstappen, in een tot dusver moeizaam weekend.

Top tien derde training 1. Max Verstappen (Red Bull): 1.32,272

2. Carlos Sainz (Ferrari): +,354

3. Charles Leclerc (Ferrari): +0,637

4. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,983

5. Sergio Pérez (Red Bull): +1,021

6. George Russell (Mercedes): +1,104

7. Fernando Alonso (Alpine): +1,233

8. Alexander Albon (Williams): +1,286

9. Lando Norris (McLaren): +1,397

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri): +1,497

Leclerc spint op de harde banden

Net als bij de twee vrije trainingen op vrijdag waren er weinig incidenten. Tijdens een longrun van Leclerc op de harde band, spinde de Ferrari-coureur even. Verder bleef iedereen vrijwel zonder uitzonderingen op het hete Franse asfalt.

Door een flinterdun wolkendekje was het tijdens de derde training iets minder heet in Le Castellet. Toen de pitstraat openging, was de buitemperatuur 28 graden Celsius, en de asfalttemperatuur 49 graden. Vrijdag waren beide temperaturen een paar graden hoger.

De kwalificatie voor de race begint zaterdag om 16.00 uur.