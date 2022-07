Max Verstappen was vrijdag na afloop van de beide trainingen op Paul Ricard niet geschrokken van het gat naar de Ferrari-coureurs. De Nederlander gaf ruim een halve seconde toe op de snelste tijd van Carlos Sainz.

"De balans was nog niet waar we op hoopten, maar we hebben ook wat dingen uitgeprobeerd", vertelde de 24-jarige Verstappen in de paddock van Paul Ricard.

"De tweede vrije training was iets moeilijker voor ons. In de lange run zag het er iets beter uit, maar de banden worden erg heet en daardoor is het moeilijk inschatten waar we precies staan. We weten in ieder geval zeker dat we nog wat werk te doen hebben."

Verstappen noteerde in de eerste vrije training nog de tweede tijd, op minder dan een tiende van zijn titelconcurrent Charles Leclerc. De Nederlander heeft zondag tijdens de race waarschijnlijk geen last van Sainz, aangezien de Spanjaard een gridstraf van minimaal tien plaatsen moet incasseren.

Horner verwacht het Ferrari moeilijk te kunnen maken

Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat het dit weekend lastig wordt om de Ferrari-coureurs te verslaan. "Ferrari is al het hele jaar sterk en vandaag hebben we al kunnen zien dat ze ook hier competitief gaan zijn", zei de Brit, die desondanks vertrouwen heeft in een goede race van zijn coureurs Verstappen en Sergio Pérez.

"Ik denk dat wij het Ferrari nog steeds lastig kunnen maken. Ferrari heeft waarschijnlijk in een snelle ronde in een hogere motorstand gereden en wij ogen erg sterk op de mediumband, de zachte band en ook in de long run."

Het Grand Prix-weekend in Frankrijk wordt zaterdag om 13.00 uur vervolgd met de derde vrije training. Later op de dag is om 16.00 uur de kwalificatie en zondag om 15.00 uur gaat de race van start.