Max Verstappen heeft vrijdag in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk de derde tijd geklokt. De WK-leider kwam ruim een halve seconde tekort op de snelste ronde van Ferrari-coureur Carlos Sainz. Charles Leclerc reed de tweede tijd, op een tiende van zijn teamgenoot.

De tweede vrije training draait minder om snelheid over een ronde, en wordt meer gebruikt voor zogenaamde longruns. Dat zijn racesimulaties, waarbij de coureurs kijken hoelang de banden meegaan.

Toch probeerde Verstappen zich ook nog te focussen op de kwalificatie. Daarbij was het verschil met de Ferrari's flink. Sainz klokte een 1.32,527, terwijl de Nederlander niet verder kwam dan een 1.33,077. Vooral in de derde sector liet Verstappen veel tijd liggen op zijn grootste concurrenten.

George Russell reed met zijn Mercedes de vierde tijd, op zeven tienden van Sainz. Lewis Hamilton, die in de eerste training zijn auto had afgestaan aan Nyck de Vries, was goed voor de vijfde tijd. De Brit was krap een seconde langzamer dan de Spaanse Ferrari-coureur.

Top tien tweede vrije traininga` 1. Carlos Sainz (Ferrari): 1.32,527

2. Charles Leclerc (Ferrari): +0,101

3. Max Verstappen (Red Bull): +0,550

4. George Russell (Mercedes): +0,764

5. Lewis Hamilton (Mercedes): +0,990

6. Lando Norris (McLaren): +1,080

7. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,379

8. Kevin Magnussen (Haas): +1,401

9. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,457

10. Sergio Pérez (Red Bull): +1,533

Asfalttemperatuur weer boven de 50 graden

De omstandigheden waren opnieuw zwaar op Paul Ricard. De Franse zuidkust gaat gebukt onder flinke hitte. De buitentemperatuur was 30 graden Celsius, terwijl het asfalt werd gemeten op 50,4 graden.

De training verliep verder zonder grote incidenten, al verloor Mick Schumacher op hoge snelheid de controle over zijn Haas. Geholpen door de afremmende strepen langs het circuit hield de Duitser de auto uit de muur.