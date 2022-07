Voor de tweede keer dit seizoen reed Nyck de Vries een vrije training in de Formule 1. Bij zijn eigen Mercedes-team verving de Nederlander Lewis Hamilon in de eerste training van de Franse Grand Prix. De Vries was tevreden, al baalde hij wel van één ronde.

Coureurs zijn competitief ingesteld, dus ook De Vries. In zijn tweede rondje op de softbanden had hij de kans om een snelle tijd te zetten. "Maar ik liet hier en daar wat liggen", blikte hij na afloop terug. "George Russell reed daarna nog een snelle ronde, en ik niet. Dat maakte het gat wel wat groter."

Voor de coureur uit Sneek is elke meter die hij kan maken in de Formule 1 cruciaal, het zijn de spaarzame momenten waarop hij kan laten zien wat hij in huis heeft. De negende tijd was niet optimaal, zeker niet omdat Russell vierde werd. "Dat blijft bij mij wel hangen", gaf hij toe.



Toch overheerst de tevredenheid bij de vaste reservecoureur bij Mercedes. Hij kreeg na afloop complimenten van teambaas Toto Wolff. Maar belangrijker, ook Lewis Hamilton vond dat De Vries het goed had gedaan in 'zijn' auto.

"Ik lag snel op tempo en voelde me goed", vond de Nederlander. "Lewis kwam tijdens de training zelfs op de radio om me te adviseren over de knoppen op het stuur. Je kunt de balans daarmee veranderen."

Hamilton keek de hele training mee vanuit de pitbox om te zien hoe De Vries het ervan afbracht. "Hij steunde me goed, dat was aardig van hem."

Zelfde programma als Hamilton

De Friese coureur werd wel gewoon aan het werk gezet. Hij moest een programma afwerken dat overeenkomt met wat Hamilton zelf zou draaien in een eerste vrije training. In tegenstelling tot zijn eerdere sessie die De Vries in Spanje voor Williams reed, voelde dit veel vertrouwder aan.

"Ik draai natuurlijk al lang mee bij het team, dus de pitbox is bekend terrein en ik ken de mensen", vertelde hij. Maar toch was er een groot verschil met zijn uur in de Williams eerder dit jaar.

"Het voelde wel anders. Dit is Mercedes, je zit in de auto van Lewis. Dat brengt natuurlijk een ander gewicht met zich mee", bekende hij. "Maar uiteindelijk ben je ook gefocust op goed presteren. Er wordt heel wat van je verwacht. Ze hebben je niet voor niets de kans gegeven, daarom zit je in die positie. Je moet wel genieten, maar ook goed werk leveren."

Simulator geeft niet hetzelfde gevoel als het echte werk

De Vries kwam maandag terug uit New York, waar hij nog een Formule E-race afwerkte. Op de Mercedes-fabriek in het Engelse Brackley dook hij direct de simulator in. Het was een goede voorbereiding op de training, al is het slechts een benadering van het het echte werk, legde de coureur uit.

"Het is uiteindelijk ook maar een 'tool' die je kunt gebruiken, het zal nooit de realiteit vervangen. Ze proberen het zo dicht mogelijk bij de realiteit te brengen, maar of je het goed of slecht doet in zo'n training hangt niet af van hoelang je in de simulator hebt gezeten. Het bereidt je voor tot op een bepaald punt, maar dat laatste gevoel ontbreekt gewoon."

Nyck de Vries met Lewis Hamiltons masseuse Angela Cullen.

'We moeten geduldig zijn'

Dat gevoel kwam uiteindelijk op de baan. De Vries draaide keurig zijn rondjes, zonder dat er dit keer veel familie aanwezig was. In Spanje was zijn vader bijvoorbeeld uit Nederland overgekomen, nu was hij alleen.

"Thuis zijn ze ook gewoon aan het werk, en heeft iedereen zijn sores", lachte De Vries. "Dat leven gaat ook door. Maar ik neem aan dat iedereen het heeft gezien."

De grote vraag is nu wanneer De Vries weer in een Formule 1-auto is te zien. Die vraag krijgt hij dan ook steeds, terwijl het antwoord steevast is dat hij het ook niet weet.

"Ik snap wel dat ik die vraag krijg, hoor", was De Vries begripvol. "We moeten geduldig zijn. Het is voor mij natuurlijk goed dat Formule 1-teams mensen met weinig ervaring twee keer per seizoen de kans moeten geven in vrije trainingen. Dus we zien wel wat er nog komt."