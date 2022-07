Charles Leclerc heeft vrijdag op Circuit Paul Ricard de snelste tijd geklokt in de eerste training voor de Grand Prix van Frankrijk. Max Verstappen was nipt langzamer dan zijn grootste uitdager in de WK-stand. De Nederlander gaf 0,091 seconden toe op de Ferrari-coureur.

Nyck de Vries mocht een vrije training rijden in de Mercedes van Lewis Hamilton en reed daarbij de negende tijd. Elk team moet twee trainingen per seizoen een coureur met weinig Formule 1-kilometers de kans geven. De Vries reed daarom eerder al een training voor Williams. Nu kreeg hij de kans in de Mercedes. Voor dat team is de Friese rijder ook reservecoureur.

Leclerc klokte een tijd van 1.33,930. De Vries reed een tijd van 1.35,426, waardoor hij krap anderhalve seconde langzamer was dan de Ferrari-coureur.

De derde tijd werd neergezet door Leclercs teamgenoot Carlos Sainz, die iets meer dan drie tienden toegaf op de snelste ronde. Sainz weet al dat hij zondag minimaal tien plaatsen naar achteren moet vanwege de inzet van meerdere nieuwe motorcomponenten.

George Russell klokte de vierde tijd, op bijna een seconde van Leclerc. Thuisfavoriet Pierre Gasly reed in de flink verbeterde AlphaTauri de vijfde rondetijd, net voor Verstappens teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan had door onder meer een flinke schuiver in bocht 3 geen vlekkeloze sessie.

Top tien eerste vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari): 1.33,930

2. Max Verstappen (Red Bull): +0,091

3. Carlos Sainz (Ferrari): +0,338

4. George Russell (Mercedes): +0,951

5. Pierre Gasly (AlphaTauri): +1,049

6. Sergio Pérez (Red Bull): +1,244

7. Lando Norris (McLaren): +1,302

8. Alexander Albon (Williams): +1,484

9. Nyck de Vries (Mercedes): +1,496

10. Daniel Ricciardo (McLaren): +1,730

Meerdere updates aan auto's

Niet alleen de AlphaTauri had de nodige nieuwe onderdelen. Dat gold ook voor de McLaren, die grondig onder handen is genomen. Ferrari heeft een nieuwe vloer, die alleen op de auto van Leclerc was te zien. Ook Red Bull heeft wat aanpassingen aan de vloer.

De training werd verreden onder hete omstandigheden. De buitentemperatuur op het Circuit Paul Ricard was 29 graden Celsius en de temperatuur van het asfalt bedroeg maar liefst 57,7 graden Celsius. De banden hebben het daarom zwaar op de baan aan de Franse Rivièra.

80 Nyck de Vries rijdt eerste rondjes in Mercedes van Hamilton