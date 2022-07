FINISH - Charles Leclerc is iets sneller dan Max Verstappen in de eerste vrije training voor de GP Frankrijk. De Monegask klokt 1.33,930 en is daarmee een kleine tiende rapper dan de Nederlander, die nog wel als tweede eindigt. Carlos Sainz (1.34,268) completeert de top drie. Nyck de Vries eindigt in de Mercedes van Lewis Hamilton als negende.