Max Verstappens grootste concurrent Charles Leclerc vreest het Circuit Paul Ricard waarop dit weekend de Franse Grand Prix wordt verreden. De baan in Zuid-Frankrijk staat bekend als zwaar voor de banden, en vooral Ferrari had het daar vorig jaar lastig mee.

Tijdens de race in 2021 zakte het tempo van zowel Leclerc als zijn teammaat Carlos Sainz dusdanig in, dat ze respectievelijk als zestiende en elfde finishten.

"We moeten het dus nog zien", blikte Leclerc donderdag vooruit op de race. "In het verleden hebben we het hier erg zwaar gehad. Bandenmanagement is hier belangrijk en daar hadden wij het behoorlijk moeilijk mee. Het was de laatste twee keer erg lastig."

De herinneringen van Leclerc zijn wat vertroebeld, want de voorlaatste keer dat hij in actie kwam op Paul Ricard, werd hij derde in de Ferrari. Dat was gezien de in 2019 nog ijzersterke Mercedes geen slecht resultaat, zeker omdat hij toen in de slotfase nog sterk naar voren kwam.

Dat hoopt Leclerc zondag weer te kunnen, omdat zijn Ferrari de laatste races duidelijk verschilt van de Red Bull qua omgang met de banden.

"Als het om snel opwarmen van de banden gaat, zijn zij duidelijk beter dan wij", legde de nummer twee in de WK-stand uit. "Maar als ik naar Oostenrijk kijk, vind ik dat niet zo erg. We deden het in de openingsronden rustig aan en dat betaalde zich later uit."

'Naar het grote plaatje kijken'

Leclerc beaamde dat dat misschien momenteel een zwakte is voor Ferrari. "Red Bull is aan het begint van een stint heel sterk. Maar je moet ook naar het grote plaatje kijken. De laatste paar races gaat het banden managen goed bij ons. We moeten daar wel aan blijven werken, want er is geen garantie dat het dit weekend weer zo is. Maar over het algemeen ben ik blij met hoe we dat in de vingers hebben."

Volgens Leclerc wordt er perfectie geëist van Ferrari, wil hij het gat van 38 punten op Verstappen in de resterende elf races nog dichten. De Ferrrari-kopman blijft erbij dat het kampioenschap winnen het grote doel blijft, ondanks het gapende gat in de WK-stand.

"Het is natuurlijk een significant verschil, 38 punten", beaamde Leclerc. "Maar dat maakt het niet onmogelijk om te dichten. Ik geloof er nog steeds zo sterk in als vijf races geleden."

Charles Leclerc op Circuit Paul Ricard. Charles Leclerc op Circuit Paul Ricard. Foto: Getty Images

Ferrari ligt onder vergrootglas

In de vijf races waar Leclerc op doelt ging het nodige mis, en dan vooral bij zijn team. De strategie liet te wensen over en de betrouwbaarheid is broos. "We hebben inderdaad wat foutjes gemaakt, vooral in Monaco en Silverstone", zei de 24-jarige coureur.

"Maar we liggen nu ook meer onder een vergrootglas omdat we meedoen om de overwinningen", verdedigde hij Ferrari.

"Natuurlijk kunnen er dingen beter, maar ik denk niet dat er een echte zwakte in het team zit. Ik heb nog altijd het volste vertrouwen. Winnen in Oostenrijk was in ieder geval belangrijk, om weer wat punten in te lopen op Max. Nu moeten we het gat dichten."