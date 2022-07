Collega's als Lewis Hamilton en Sebastian Vettel gebruiken het podium dat de Formule 1 ze biedt graag om een politieke boodschap over te brengen, maar Max Verstappen voelt zich niet geroepen om zich voortdurend uit te spreken. Volgens de Nederlander is dat vooral een taak van de sport zelf.

Verstappen sprak zich na de Grand Prix van Oostenrijk nog uit tegen het gedrag van sommige fans die zich hadden misdragen. "Dat deed ik daar in de persconferentie, omdat het dan veel breder wordt opgepikt. Dus dat is een goed moment om het doen", vertelde hij donderdag in Le Castellet, waar komend weekend de Grand Prix van Frankrijk wordt verreden.

Eerder op de dag in Oostenrijk kwam de Formule 1 al met een verklaring waarin misdragingen aan de kaak werden gesteld. En zo zou het ook moeten zijn, vindt Verstappen. "Het is niet dat ik me alleen moet uitspreken, maar iedereen. Dus ook de sport."

"Het ging misschien om mijn fans, maar het zijn ook fans van de sport", ging de WK-leider verder. "Daarvan misdragen wat mensen zich en daarop moet de sport ingrijpen. Ik vind dat je coureurs niet kan verplichten om dat te doen."

'Ik ben uiteindelijk Formule 1-coureur'

Verstappen deed het dus wel, net zoals hij eerder bijvoorbeeld reageerde op racistische uitspraken van oud-coureur Nelson Piquet aan het adres van Lewis Hamilton. Er kwamen dit seizoen al meerdere thema's voorbij, die niets te maken hebben met racen. Verstappen werd desondanks wel naar zijn mening gevraagd.

"Als dat gebeurt, dan spreek ik me wel uit en laat ik weten wat ik denk van een situatie. Maar als ik me uit eigen beweging moet uitspreken over alles in de wereld, dan zit ik non-stop op sociale media", zei de Nederlander.

"Ik praat het hele jaar eigenlijk alleen maar over politieke dingen, maar ik ben uiteindelijk een Formule 1-coureur", klaagde hij. "Maar ik heb geen politieke beweging achter me, ik ben gewoon actief in een sport."