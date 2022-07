Nyck de Vries komt vrijdag in actie voor Mercedes tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk. De Nederlander neemt het stoeltje van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton in.

"Nyck vervangt Lewis in het kader van de verplichte sessies voor jonge coureurs dit jaar", zegt teambaas Toto Wolff van Mercedes. "We kijken er naar uit om hem in actie te zien."

Het is de tweede keer dit seizoen dat De Vries een training in de Formule 1 mag afwerken. De wereldkampioen in de Formule E van 2021 reed eind mei tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Spanje in een auto van Williams. Hij verving toen Alexander Albon.

De Vries is de vaste reserverijder van Mercedes. Formule 1-teams zijn verplicht om in één seizoen twee keer een zogenoemde 'rookie' te laten testen. George Russell zal later dit jaar een keer tijdens een vrije training plaatsmaken voor een jong talent.

De laatste tijd wordt De Vries steeds vaker in verband gebracht met een vast stoeltje in de Formule 1. De geboren Fries maakte in de training voor de Grand Prix van Spanje indruk op Williams. "Wat ons betreft heeft Nyck dat wat er gevraagd wordt om competitief te zijn op dit niveau", zei toptechnicus Dave Robson van het Britse team.

De eerste vrije training voor de Grand Prix van Frankrijk begint vrijdag om 14.00 uur op het Circuit Paul Ricard. De race volgt twee dagen later om 15.00 uur.