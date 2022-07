De Formule 1 gaat naar aanleiding van de zware crash van Zhou Guanyu begin deze maand op het Britse Silverstone strengere veilgheidstests met de rolbeugel uitvoeren. Bij de crash brak de rolbeugel van Zhou's Alfa Romeo af, waardoor de Chinees bijna met zijn hoofd het asfalt raakte.

Na de crash is gesproken met de teams om voor volgend jaar strengere tests met de rolbeugel in te voeren, meldt de mondiale autosportfederatie FIA vrijdag. Alle teams zouden daarmee akkoord zijn gegaan.

De 23-jarige Zhou werd bij de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië ondersteboven getikt en schoof met hoge snelheid over het asfalt. Bij de klap brak zijn rolbeugel af, een hoofdsteun die moet voorkomen dat een coureur met het hoofd op de grond komt wanneer een auto over de kop vliegt.

De halo, een beschermingsbeugel boven de cockpit, voorkwam alsnog dat Zhou met zijn helm over het asfalt schuurde. De coureur kwam achter de bandenstapel tot stilstand en stapte wonder boven wonder ongedeerd uit.

Het was pas de tweede keer in de Formule 1-geschiedenis dat de rolbeugel van een auto het begaf. Bij de Grand Prix van Europa op de Nürburgring in 1999 eindigde Pedro Diniz met een afgebroken rolbeugel ondersteboven in het gras. Ook de Braziliaan bleef bij die crash ongedeerd.

De Formule 1-coureurs komen volgende week in actie op Circuit Paul Ricard waar de Grand Prix van Frankrijk op het programma staat. Een week later wordt in Boedapest de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop, verreden.