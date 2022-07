Als het nodig is, kan de organisatie van de Nederlandse Grand Prix raddraaiers buiten de poorten zetten. Toch rekent directeur Jan Lammers in het eerste weekend van september op gezond verstand van de fatsoenlijke meerderheid.

"Ben je dronken en baldadig in de kroeg, dan word je eruit gezet. Dat is hier niet anders", was Lammers duidelijk. Op Zandvoort werd vrijdag vooruitgeblikt op de tweede editie van de Nederlandse Grand Prix nieuwe stijl. De gebeurtenissen in Oostenrijk van afgelopen weekend zijn uiteraard een gespreksonderwerp voor de organisatie, maar geen punt van zorg.

"Ik ben ervan overtuigd dat in Oostenrijk uiteindelijk maar 1 procent van de fans zich heeft misdragen", stelde Lammers. "Daar schamen we ons natuurlijk voor, het heeft andere fans ook gekwetst. Max Verstappen heeft zich ertegen uitgesproken."

Circuitdirecteur Robert van Overdijk legde uit dat de beveiliging over zes weken indien nodig "aan de knoppen kan draaien". Lammers hoopt dat het niet nodig is. "Ik reken op gezond verstand van de fans. Dit is uiteindelijk ook een familie-evenement. Ik ga ervan uit dat de grote menigte zichzelf gewoon van de beste kant wil laten zien, en anderen terechtwijst als dat nodig is."

'Wij hebben geen campings'

Lammers stipte aan dat de race in Oostenrijk op een belangrijk punt verschilt met die in Zandvoort. "Daar heb je campings waarop in totaal wel 50.000 man verblijft. Dat hebben we hier niet, onze camping kan maximaal 5.000 bezoekers kwijt. En het programma in Spielberg hield ook op na 18.00 uur", vertelde de oud-coureur. Zijn verwachting is dat overmatig alcoholgebruik en verveling minder op de loer liggen.

Grote campings zijn niet mogelijk op Zandvoort, dus moet een groot deel van de verwachtte 110.000 dagelijkse bezoekers elke dag op en neer reizen. Daarvoor trekt de organisatie het vorig jaar beproefde mobiliteitsplan weer van stal.

Van Overdijk: "We hebben in 2021 een nieuwe benchmark gezet, waarvoor we veel lof hebben ontvangen. Slechts 2 procent kwam uiteindelijk met de auto."

Reguliere bezoekers mogen in 2022 niet met de auto komen

Toch blijft de circuitdirecteur naar eigen zeggen "met de voetjes op de grond". Garanties dat het dit jaar weer crescendo verloopt zijn er niet, al heeft de organisatie wel een slot op de deur om auto's weg te houden. Die zijn namelijk helemaal niet welkom, althans niet met reguliere bezoekers er in.

"We hebben vorig jaar gezien dat er nog veel capaciteit over was in de trein", legde Van Overdijk uit. "Bovendien willen we ons fietsplan verder verfijnen en inhaken op de bestaande infrastructuur van Connexxion. Je kunt straks met de bus voor de deur van het circuit worden afgezet."

Volgens de organisatie is het belangrijk om fans een alternatief te bieden dat altijd beter is dan de auto. "En op den duur willen we zelfs het eerste autoloze evenement van Nederland worden. Al moeten we daar nog wel over in gesprek met de Formule 1 en de teams", voegde Van Overdijk toe.

'Nog geen paniek gehoord over corona'

Tijdens de editie van 2021 speelde de coronapandemie nog een grote rol, waardoor het aantal bezoekers moest worden teruggeschroefd naar 65.000 per dag. "Dat trof toen vooral mensen zonder vaste zitplaatsen", vertelde de circuitdirecteur.

"Maar we staan er nu heel anders voor. Ik lees natuurlijk ook de kranten, maar we hebben nog geen overheid gehoord met paniek", stelde hij. "Dus we gaan er niet van uit dat het virus nog een grote rol gaat spelen. Maar als dat wel zo is, hebben we al laten zien dat we ook daarmee om kunnen gaan."

Verlenging van contract ziet er goed uit

Het evenement, dat dit jaar wordt aangevuld met de Formule 2 en de Porsche Supercup, heeft een stevige plek op de Formule 1-kalender. "Dat is best indrukwekkend, om met Zandvoort als dorpje tussen al die wereldsteden te staan", glimlachte Van Overdijk.

Gesprekken over voortzetting van het contract na 2023 lopen al. "Het is nog geen uitgemaakte zaak dat we op de kalender blijven, maar het ziet er goed uit. Ergens in november hopen we op duidelijkheid."

Die potentiële verlenging zal een doorn in het oog zijn van tegenstanders. Dinsdag dient er bijvoorbeeld nog een kort geding bij de Raad van State, over stikstofdepositie. Van Overdijk ziet de zaak met vertrouwen tegemoet.

"We zijn in deze kwestie al door twee rechters in het gelijk gesteld. En we hebben de 37 procedures hiervoor al gewonnen. Dus het zou vreemd zijn als we nu verliezen", was de circuitdirecteur optimistisch. "Maar zelfs als we wel verliezen, komt de Grand Prix dit jaar normaal gesproken niet in gevaar."

De Grand Prix van Nederland wordt verreden van 2 tot en met 4 september.