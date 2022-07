Daniel Ricciardo heeft geruchten over een vroegtijdig vertrek bij McLaren tegengesproken. De Australische Formule 1-coureur zegt woensdag in een verklaring dat hij zijn contract bij de Britse renstal wil uitdienen.

Ricciardo zaaide na afloop van de Spaanse Grand Prix eind mei zelf twijfel over zijn contract, dat loopt tot eind 2023. De 33-jarige coureur zei dat hij "in de zomer" met McLaren zou gaan praten "over volgend jaar", waarna hij er door een journalist op werd gewezen dat hij nog een contract heeft voor 2023.

Het kwam te midden van een reeks mindere prestaties, die hij sindsdien slechts op enkele momenten doorbrak. "Ricciardo voldoet niet aan onze verwachtingen", zei teambaas Zak Brown in Monaco onomwonden.

Een lange rij namen van coureurs die Ricciardo kunnen vervangen kwam sindsdien voorbij. Daar werd afgelopen weekend bijvoorbeeld Formule 2-kampioen Oscar Piastri aan toegevoegd, een landgenoot van de coureur uit Perth.

"Er zijn veel geruchten over mijn toekomst in de Formule 1", zegt Ricciardo woensdag op zijn Instagram-account. "Maar ik wil dat jullie het van mij zelf horen."

Daniel Riccardo staat dit seizoen in de schaduw van zijn teammaat Lando Norris. Daniel Riccardo staat dit seizoen in de schaduw van zijn teammaat Lando Norris. Foto: Getty Images

'Besef dat het niet altijd makkelijk is geweest'

"Ik geef tot het einde van het volgende seizoen alles voor McLaren en loop niet weg van de sport", vertelt de huidige nummer twaalf in de WK-stand. "Ik besef dat het niet altijd makkelijk is geweest, maar wie wil er nou dat iets makkelijk is? Ik werk heel hard met het team samen om de auto beter te maken en om terug te keren aan de kop, waar we horen."

"Ik wil dit nog steeds, meer dan ooit zelfs", besluit Ricciardo, die al uitkijkt naar de volgende Grand Prix in Frankrijk. "Ik zie jullie in Le Castellet."

De achtvoudig racewinnaar in de Formule 1 heeft momenteel minder dan een derde van de punten van zijn teamgenoot Lando Norris (17 om 64). In negen van de elf races dit seizoen kwalificeerde hij zich achter zijn 22-jarige teammaat.

McLaren laat IndyCar-coureurs aan Formule 1 proeven

McLaren laat ondertussen meerdere coureurs uit de Amerikaanse IndyCars een Formule 1-auto proberen. Zo testte de Amerikaan Colton Herta dinsdag met een auto van vorig jaar in Portugal. Ook de Mexicaan Pato O'Ward is onderdeel van dit programma.

Woensdag maakte McLaren bekend dat IndyCar-kampioen Alex Palou overstapt naar de Amerikaanse tak van het team. Daarnaast mag de Spanjaard met een Formule 1-auto van McLaren testen.