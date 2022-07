Alex Palou vertrekt aan het einde van het seizoen bij Chip Ganassi Racing en kiest voor het IndyCar-team van McLaren. De keuze van de regerend kampioen staat haaks op het persbericht dat eerder door zijn team naar buiten werd gebracht.

Chip Ganassi Racing maakte in eerste instantie bekend dat het contract van Palou zou worden verlengd, waardoor hij tot en met 2023 voor het team zou rijden. In het persbericht staat een enthousiaste reactie van Palou, maar volgens de Spanjaard is die niet afkomstig van hem.

"Ik heb dat persbericht niet goedgekeurd en ik heb die uitspraken ook niet gedaan. Zoals ik CGR onlangs heb laten weten, ben ik om persoonlijke redenen niet van plan om na 2022 bij het team te blijven", reageert de 25-jarige Palou op Twitter.

Enkele uren na het bericht van Chip Ganassi Racing maakte McLaren bekend dat Palou deel gaat uitmaken van zijn Formule 1-testprogramma, samen met IndyCar-coureurs Colton Herta en Pato O'Ward. Dat gaat de Catalaan doen naast het normale IndyCar-seizoen, dat hij voor Arrow McLaren SP zal rijden.

Het Formule 1-team van McLaren is op de achtergrond op zoek naar een potentiële vervanger van Daniel Ricciardo. De prestaties van de Australiër voldoen niet aan de verwachtingen van het Britse team. Palou staat niet vooraan in de rij met kanshebbers. Herta is daarvoor een veelgenoemde naam, al komt Formule 2-kampioen Oscar Piastri ook steeds nadrukkelijker in beeld.

Alex Palou in actie in de IndyCar. Alex Palou in actie in de IndyCar. Foto: Getty Images

'Kijken welke deuren zich openen'

"Ik ben enorm blij dat ik op de coureurslijst voor zo'n iconisch team als McLaren mag staan", reageert Palou verheugd. "Ik hoop te laten zien wat ik achter het stuur van een Formule 1-auto kan en wil vervolgens kijken welke deuren zich openen."

"Afgezien van de onfortuinlijke bekendmaking heb ik veel respect voor het CGR-team. Ik kijk ernaar uit om dit seizoen samen sterk af te sluiten", besluit Palou, de huidige nummer vier van het IndyCar-seizoen.

Na negen races heeft Palou een achterstand van 35 punten op teamgenoot en klassementsleider Marcus Ericsson. Het seizoen telt nog acht races en gaat komend weekend verder in Toronto.