Voormalig Formule 1-wedstrijdleider Michael Masi is definitief vertrokken bij de FIA. De Australiër, die onder vuur kwam te liggen na zijn besluiten tijdens de slotrace van de koningsklasse in 2021, verhuist terug naar zijn vaderland.

Volgens de internationale autosportfederatie wil Masi dichter bij zijn familie zijn en zoekt hij naar nieuwe uitdagingen.

De uit Sydney afkomstige Masi nam het stokje over van de ervaren Charlie Whiting, toen die vlak voor aanvang van het seizoen 2019 plotseling overleed. Sindsdien was de 44-jarige functionaris wedstrijdleider, wat inhield dat hij onder meer ging over het wel of niet inzetten van de safetycar.

Een besluit van Masi tijdens de slotrace van het afgelopen Formule 1-seizoen in Abu Dhabi speelde een cruciale rol in de eerste wereldtitel van Max Verstappen. De wedstrijdleider haalde de safetycar tot ontsteltenis van Mercedes een ronde voor het einde binnen. Daarna kreeg Verstappen de kans om leider Lewis Hamilton op verse banden in te halen.

Na een onderzoek van de FIA en een door Mercedes aangevoerd politiek spel achter de schermen werd Masi op non-actief gesteld. Bij de Formule 1 namen Niels Wittich en Eduardo Freitas het stokje over.

"Masi functioneerde op een professionele en toegewijde manier", prijst de FIA haar oud-werknemer. "We bedanken hem en wensen hem het beste voor de toekomst."