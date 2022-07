Jan Lammers, sportief directeur van de Grand Prix van Nederland, veroordeelt de misdragingen van Nederlandse racefans afgelopen weekend op de Red Bull Ring. Volgens berichten op sociale media waren sommige bezoekers bij de Grand Prix van Oostenrijk slachtoffer van seksistische, racistische en homofobe beledigingen.

Op Twitter waren vooral meldingen van vrouwen die zeiden te zijn nagefloten of intimiderend te zijn toegezongen door vooral Nederlandse fans. Onder anderen een verkoopster van ijsjes was meermaals lastiggevallen door oudere, dronken mannen.

"Dit is laf gedrag, zo moet je niet willen zijn", zegt Lammers maandag tegen het ANP. "De mensen die dit deden, waren Oranjefans. Maar dat betekent niet dat iedere Oranjefan zo is. Meestal gaat het om een kleine kern die zich misdraagt. Het is belangrijk dat zij om zich heen gecorrigeerd gaan worden om te zorgen dat dit soort dingen niet meer gebeuren."

"Het belangrijkste is dat we elkaar aanspreken op onze persoonlijke verantwoordelijkheid", vervolgt de directeur. "Als mensen te veel drinken, is dat hun eigen keuze. Maar je hebt wel de plicht je te gedragen en een evenement zo aangenaam mogelijk te maken voor elkaar. Dat is een kwestie van gezond verstand. Het is te zot voor woorden dat we aan volwassenen nog moeten uitleggen wat wel of niet kan. Echt, donder op: weet gewoon hoe je met elkaar om moet gaan."

62 Samenvatting: Verstappen tweede in Oostenrijk, Leclerc wint

'Ik ben er nu al mee bezig'

Lammers wil er in de aanloop naar de Grand Prix van Nederland, die op 4 september verreden wordt, alles aan doen om te voorkomen dat in Zandvoort hetzelfde gebeurt als op de Red Bull Ring. "Daar ben ik nu al mee bezig door me uit te spreken en te blijven vertellen dat dit soort gedrag niet door de beugel kan. Op Zandvoort zullen we doen wat we kunnen om dit gedrag te weren."

De oud-coureur zegt goede hoop te hebben. "Persoonlijk ben ik er niet bang voor dat dit zich in Zandvoort herhaalt. Ik heb de overtuiging dat het grootste deel van de Oranjefans niet trots is op wat er in Oostenrijk is gebeurd. Dat beeld zullen ze in Zandvoort hopelijk willen rechtzetten."

De Formule 1 keurde het gedrag van de fans zondag in een statement al met felle bewoordingen af. Na de race spraken ook coureurs hun afschuw uit.

"Mensen moeten zich te allen tijde gewoon veilig kunnen voelen op de tribunes", zei Lewis Hamilton. "Het zou niet uit moeten maken of je man of vrouw bent, of wat je seksuele geaardheid is. We moeten de mensen duidelijk maken wat allemaal wel en wat er niet kan."