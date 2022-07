Christian Horner werd zondag verrast door de hoge bandenslijtage bij Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. De Red Bull-teambaas heeft door de lastige omstandigheden vrede met de tweede plaats.

"De felicitaties zijn voor Ferrari. Zij hadden het grootste deel van de race de snelste auto. Max kwam nog wel wat terug, maar onze bandenslijtage was te groot. Het is dan erg lastig om mee te doen", zei Horner zondag in gesprek met Sky Sports.

Mede door de overmatige bandenslijtage moest Verstappen voor het eerst sinds april de winst aan Charles Leclerc laten. De Ferrari-coureur had op de finish een marge van ruim anderhalve seconde op Verstappen.

"De slijtage was tijdens de race erger dan verwacht. Het kwam niet in de buurt bij de slijtage van zaterdag", vervolgde Horner. "Ferrari was beduidend sneller en dat gaf ze een strategisch voordeel. Al met al hebben we met de tweede plek heel belangrijke punten binnengehaald."

62 Samenvatting: Verstappen tweede in Oostenrijk, Leclerc wint

Horner verklaart waarom Pérez stopte

Horner zag het vroege uitvallen van Sergio Pérez als een groter probleem. Pérez werd in de eerste ronde van de baan getikt door George Russell. Hoewel de Mexicaan de pits haalde, werd hij alsnog binnengehouden.

"De opgelopen schade aan de auto was te groot. Hij had daardoor geen kans om punten te scoren", reageerde Horner. "Daarom was het belangrijk om de kilometers te sparen."

Door de uitvalbeurt van Pérez en de winst van Leclerc wisselden de twee coureurs van plek in de WK-stand. Leclerc is de nieuwe nummer twee, met 38 punten achterstand op leider Verstappen.

