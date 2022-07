Charles Leclerc had lange tijd het gevoel dat alles en iedereen tegen hem was. Door zijn eerste overwinning in precies drie maanden kwam daar zondag in het Oostenrijkse Spielberg verandering in.

"Deze had ik heel erg nodig", vertelde Leclerc tijdens de persconferentie. "Als ik naar een nieuwe race kwam toverde ik een lach op mijn gezicht, maar stiekem had ik alsnog een zwaar gevoel in mijn lijf. Alsof alles de hele tijd tegenzat."

De 24-jarige Leclerc begon de Grand Prix van Oostenrijk achter Max Verstappen op de tweede plek. De Ferrari-coureur bleek echter veel minder last van bandenslijtage te hebben, verschalkte Verstappen en boekte zijn derde overwinning van het seizoen.

In de slotfase kwam de zege van Leclerc nog wel enigszins in gevaar. Het gaspedaal van de vijfvoudig Grand Prix-winnaar bleef hangen, waardoor Verstappen langzaam maar zeker dichterbij kon komen.

"Die laatste paar rondes waren daardoor ongelooflijk stressvol", vervolgde Leclerc. "Gelukkig kwam de finish net op tijd. Met name in bocht 3 had ik er veel last van. We zullen moeten analyseren waar dit vandaan kwam."

62 Samenvatting: Verstappen tweede in Oostenrijk, Leclerc wint

Leclerc was zelf ook verrast door verschil in bandenslijtage

Voor Leclerc was het zelf ook een verrassing dat hij veel minder slijtage had dan Verstappen. Hij kon niet verklaren waar dat verschil vandaan kwam. "Ik weet alleen wat wij zelf hebben gedaan en dat is alles na de sprintrace van gisteren uitgebreid analyseren", vervolgde hij.

"We wisten dat bandenslijtage cruciaal zou worden en hebben daar goed op ingespeeld. Ik kwam er ook achter dat ik gisteren in twee bochten nog te veel tijd verloor. Ik heb mijn rijstijl daarop aangepast en daar vandaag een hoop tijd mee gewonnen."

Leclerc klom dankzij zijn overwinning ten koste van de uitgevallen Sergio Pérez naar de tweede plek in het kampioenschap. Hij heeft nog 38 punten achterstand op Verstappen (170 om 208). Het Formule 1-seizoen wordt over twee weken vervolgd met de Grand Prix van Frankrijk.