Carlos Sainz vindt dat de marshals op de Red Bull Ring niet snel genoeg reageerden toen hij zijn brandende Ferrari tijdens de Grand Prix van Oostenrijk langs de baan zette. De Spanjaard moest uit een rollende auto springen.

Het ging in ronde 56 mis voor Sainz. Op het moment dat hij Max Verstappen in wilde gaan halen voor de tweede plaats, liep er van alles fout in het binnenste van zijn Ferrari.

De Madrileen parkeerde zijn auto, waar een grote rookpluim en vlammen uit kwamen, langs de baan. "Het was een hachelijke situatie", stelde Sainz na afloop. "Ik zag brand en wilde uit de auto springen, maar die bleef naar achteren rollen."

Sainz bleef daarom eerst even zitten, om zijn voet op het rempedaal te houden. "Ik zat te wachten tot de marshals kwamen", beschreef de Ferrari-coureur de situatie. "Maar het duurde best lang voor ze kwamen. Dat was wel even een momentje, gelukkig is er niets gebeurd."

'Dit is het verhaal van mijn seizoen'

Sainz zag letterlijk en figuurlijk een podiumplaats in rook opgaan. "Volgens mij waren we wel onderweg naar een zekere tweede plaats. Dat was een geweldig resultaat geweest voor ons team", vond de Spanjaard, die zijn teamgenoot Charles Leclerc zag winnen.

"We waren heel snel op de harde band. Ik liep zelfs wat in op Charles, wat een goed teken is", blikte hij terug. "Maar dit is het verhaal van mijn seizoen. Steeds als het goed gaat, loopt er iets fout. Dit had een mooi podium moeten zijn."

Sainz, die een week geleden op Silverstone nog zegevierde, zag winnaar Leclerc weer uit beeld verdwijnen in de WK-stand. De Monegask liep over het hele weekend 26 punten uit, waardoor Ferrari weer een duidelijke uitdager voor WK-leider Max Verstappen heeft. Over twee weken komen de coureurs weer in actie tijdens de Grand Prix van Frankrijk.