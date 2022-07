Max Verstappen heeft vrede met de tweede plek in de Grand Prix van Oostenrijk. De Nederlander, die zondag van pole begon, had minder snelheid dan de Ferrari's en zag concurrent Charles Leclerc als eerste over de streep komen.

"Het was een lastige dag. We hadden wat moeite met de banden, op elke compound. We waren daardoor niet goed genoeg om Charles aan te vallen. Een tweede plaats op een moeilijke dag zoals deze is daarom best goed voor ons", zei Verstappen in een eerste reactie na de race.

De 24-jarige Verstappen klaagde al vroeg in de race over zijn banden en verloor de leiding na iets meer dan tien rondjes aan Leclerc. Ook in het vervolg van de race bleek de Monegask telkens sneller dan de Red Bull Racing-coureur.

Alleen in de slotfase werd het nog even spannend toen Verstappen het gat wat leek te dichten na een virtual safetycar vanwege een crash van Carlos Sainz, maar de voorsprong van Leclerc was te groot. Het was pas de tweede keer in de laatste vijf races dat Verstappen naast de overwinning greep.

Juist voor de met Nederlandse fans volgepakte tribunes in Oostenrijk had de regerend wereldkampioen op meer gehoopt. "Het is geweldig om zoveel fans hier in Oostenrijk te zien. Helaas heb ik ze geen overwinning kunnen geven vandaag, maar een tweede plaats is nog steeds een goed resultaat."

Leclerc boekte in Oostenrijk zijn derde zege van het seizoen en maakte de strijd om de wereldtitel weer ietsje spannender. Zijn achterstand op Verstappen is met 38 punten nog wel groot. Het seizoen gaat over twee weken verder met de Grand Prix van Frankrijk.